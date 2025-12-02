Протести у Софії через бюджет переросли у зіткнення з поліцією

Протестувальники підпалювали сміттєві баки та атакували поліцейський мікроавтобус, поліція застосувала сльозогінний газ.

Мітинг у Софії проти проєкту бюджету Болгарії на 2026 рік із пропозицією підвищити податки переріс у заворушення.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

Спочатку акція проходила мирно, однак близько 22:00 ситуація загострилася біля офісу партії "ДПС – Новий початок". Молоді люди підпалили сміттєві баки та атакували поліцейський мікроавтобус, через що правоохоронці застосували сльозогінний газ.

За даними поліції, у заворушеннях постраждали двоє правоохоронців, а близько десяти осіб затримано за хуліганські дії.

На тлі подій партія "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", організатор протесту та друга за чисельністю фракція парламенту, закликала до відставки міністра внутрішніх справ, заявивши, що силовики не змогли належно забезпечити безпеку мирної акції, що дозволило провокаторам діяти безперешкодно.