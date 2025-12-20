Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Віткофф став ключовим переговірником США з рф за сприяння кремля – WSJ

20 грудня 2025, 15:57
джерело DR
кремль уважно вивчав оточення Трампа і дійшов висновку, що Кіт Келлог не підходить на роль переговорника через проукраїнську позицію.

Великий нью-йоркський забудовник і близький друг президента США Дональда Трампа Стів Віткофф став головним міжнародним переговірником Вашингтона, попри відсутність досвіду в геополітиці.

Як пише The Wall Street Journal, вирішальну роль у його стрімкому політичному злеті відіграв не стільки сам Трамп, скільки президент росії владімір путін.

За даними видання, після повернення Трампа до Білого дому Віткоффа було призначено спецпосланцем США на Близькому Сході — передусім через його бізнес-досвід у Саудівській Аравії. Натомість питаннями російсько-української війни спочатку мав опікуватися Кіт Келлог. Однак згодом саме Віткофф перебрав на себе контакти з росією, тоді як Келлога фактично усунули від цього напряму.

WSJ зазначає, що з кінця Другої світової війни контакти між Вашингтоном і Москвою будувалися за жорсткими дипломатичними протоколами та за участю розвідки й досвідчених дипломатів. За президентства Трампа ця система, за оцінкою видання, була зруйнована. Наразі США не мають посла в москві та помічника держсекретаря з європейських і євразійських справ, а переговори з росією веде бізнесмен без профільної підготовки.

За інформацією газети, Віткофф відмовився від запропонованих ЦРУ брифінгів щодо росії, а співробітники Держдепартаменту, яких формально закріпили для допомоги йому, часто не мають доступу навіть до звітів про його закордонні зустрічі. За неповний рік Віткофф шість разів відвідав росію, водночас жодного разу не побував в Україні.

Сам Трамп публічно заявляв, що Віткофф "нічого не знав" про росію на початку роботи, але, за його словами, досягає успіхів, бо "люди його люблять".

Джерела WSJ стверджують, що кремль уважно вивчав оточення Трампа і дійшов висновку, що Кіт Келлог не підходить на роль переговорника через проукраїнську позицію. Натомість Віткофф був сприйнятий як прийнятна кандидатура. Просування Віткоффа на російсько-український напрям відбувалося, зокрема, через Саудівську Аравію за участю помічника путіна Кирила Дмитрієва, який мав тісні контакти як із саудитами, так і з американцями.

Як зазначає видання, у певний момент сам саудівський принц запропонував Віткоффу зайнятися переговорами щодо війни в Україні. Водночас росія пообіцяла звільнити американського вчителя Марка Фогеля, який перебував у російській в’язниці.

WSJ також звертає увагу, що Віткофф відмовився від традиційних інструкцій для американських чиновників, відомих як "московські правила", і навіть від послуг штатного перекладача Держдепартаменту. Під час першої зустрічі в кремлі путін протягом трьох годин викладав йому власну версію російської історії, починаючи з Київської Русі, оцінюючи готовність американського посланця сприймати російську точку зору.

Звільнення Марка Фогеля після цієї зустрічі, за даними джерел, переконало Віткоффа в "поступливості" росії. Відтоді він ще п’ять разів зустрічався з путіним, після кожної зустрічі заявляючи про нібито прагнення москви до миру.

Владімір ПутінДональд ТрамппереговориСтів Віткофф

