Масовий страйк паралізував Італію через бюджетні плани уряду

На знак протесту державні установи та транспорт в Італії у п’ятницю припинили роботу.

Сьогодні, 12 грудня, в Італії розпочався масштабний страйк на знак протесту проти бюджетних планів уряду прем’єрки Джорджі Мелоні.

Про це пише німецьке інформаційне агентство dpa.

Протест торкнувся передусім державного сектору: шкіл, лікарень та поштових служб, а в окремих містах страйк вплинув і на громадський транспорт.

Найбільша профспілкова конфедерація CGIL заявляє, що запропонований урядом бюджет погіршить умови життя та праці людей, особливо працівників, пенсіонерів, молоді та жінок. За її словами, галузі охорони здоров’я, освіти, догляду за літніми людьми, доступного житла та місцевого транспорту залишаються неприоритетними, хоча на них у проєкті передбачено 18 млрд євро.

Бюджет планують обговорювати в Палаті депутатів наступного тижня; його схвалення обома палатами парламенту очікується до кінця року.

