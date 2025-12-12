Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Масовий страйк паралізував Італію через бюджетні плани уряду

12 грудня 2025, 19:49
Масовий страйк паралізував Італію через бюджетні плани уряду
Фото: instpres.univ.kiev.ua
На знак протесту державні установи та транспорт в Італії у п’ятницю припинили роботу.

Сьогодні, 12 грудня, в Італії розпочався масштабний страйк на знак протесту проти бюджетних планів уряду прем’єрки Джорджі Мелоні. 

Про це пише німецьке інформаційне агентство dpa.

Протест торкнувся передусім державного сектору: шкіл, лікарень та поштових служб, а в окремих містах страйк вплинув і на громадський транспорт.

Найбільша профспілкова конфедерація CGIL заявляє, що запропонований урядом бюджет погіршить умови життя та праці людей, особливо працівників, пенсіонерів, молоді та жінок. За її словами, галузі охорони здоров’я, освіти, догляду за літніми людьми, доступного житла та місцевого транспорту залишаються неприоритетними, хоча на них у проєкті передбачено 18 млрд євро.

Бюджет планують обговорювати в Палаті депутатів наступного тижня; його схвалення обома палатами парламенту очікується до кінця року.

Нагадаємо, що також сьогодні  Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень з Камбоджею.

 

бюджетпротестиІталія

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється