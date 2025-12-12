Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень із Камбоджею

12 грудня 2025, 14:07
Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень із Камбоджею
фото: Reuters
Загальні вибори будуть оголошені протягом 45-60 днів.
У Таїланді вирішили розпустити після майже тижня нових зіткнень на кордоні з Камбоджею.
 
Про це повідомляє ВВС.
 
У королівському указі, опублікованому в п'ятницю, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул назвав смертельну прикордонну суперечку серед інших викликів, які його уряд меншості намагається стримувати з моменту вступу на посаду три місяці тому.
 
"Відповідним рішенням є розпуск парламенту… що є способом повернути політичну владу народу", - заявив він.
 
Як пише ВВС, Анутін, бізнес-магнат, є третім прем'єр-міністром Таїланду з серпня 2023 року. Коли він прийшов до влади у вересні, політик заявляв, що розпустить парламент до кінця січня. Анутіна та його партію "Бхумджайтхай" жорстко розкритикували за дії під час масштабної повені на півдні Таїланду у листопаді, внаслідок якої загинуло щонайменше 176 людей.
 
Розпуск парламенту відбувся під час відновлення бойових дій з Камбоджею, в яких загинуло щонайменше 20 людей, а сотні тисяч залишили свої домівки .
 
"Уряд вжив усіх заходів у державному управлінні, щоб швидко вирішити нагальні проблеми, що переповнюють країну, але управління країною вимагає стабільності", - написав Анутін в указі, схваленому королем Таїланду Маха Вачіралонгкорном.
 
Указ про розпуск було видано після того, як прем'єр-міністр втратив підтримку молодої, прогресивної Народної партії - також найбільшої партії в парламенті, – яка раніше підтримувала його посаду прем'єр-міністра.

 

