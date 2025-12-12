Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень із Камбоджею

Загальні вибори будуть оголошені протягом 45-60 днів.

У Таїланді вирішили розпустити після майже тижня нових зіткнень на кордоні з Камбоджею.

У королівському указі, опублікованому в п'ятницю, прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул назвав смертельну прикордонну суперечку серед інших викликів, які його уряд меншості намагається стримувати з моменту вступу на посаду три місяці тому.

"Відповідним рішенням є розпуск парламенту… що є способом повернути політичну владу народу", - заявив він.