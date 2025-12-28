Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Італії викрили мережу, яка фінансувала Хамас під виглядом допомоги цивільним

28 грудня 2025, 11:11
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Гроші, які йшли на Хамас, збиралися нібито як благодійні пожертви для цивільного населення.

В Італії правоохоронні органи завершили масштабну спецоперацію, за результатами якої було затримано дев’ять осіб. Їх підозрюють у фінансуванні терористичного угруповання Хамас. За даними слідства, протягом останніх двох років мережа встигла передати бойовикам близько €7 млн.

Про це повідомляє BBC.

Кошти збиралися нібито як благодійні пожертви для цивільного населення Палестини. Проте, замість гуманітарних потреб, гроші спрямовувалися бойовикам через складну фінансову систему. Розслідування, яке активізувалося після нападу Хамасу на Ізраїль у жовтні 2023 року, показало, що понад 71% усіх зібраних коштів надходили безпосередньо угрупованню.
 
Центр мережі розташовувався у Генуї, а додаткові філії діяли у Мілані. Гроші використовували для підтримки бойового крила Хамасу, виплат родинам терористів-смертників та осіб, заарештованих за екстремізм.
 
Окрім арештів підозрюваних, поліція вилучила понад €8 млн готівкою та активами. Серед затриманих опинився впливовий діяч – Мохаммад Ханнун, який очолює Палестинську асоціацію в Італії. Хоча раніше він відкрито заперечував будь-яку співпрацю з бойовиками, слідство антитерористичного підрозділу надало докази його причетності до фінансових махінацій.
 
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі підкреслив, що ця операція є частиною посиленого контролю за фінансовими потоками, які можуть підтримувати міжнародний тероризм.
Італіявійна в Україніросія окупанти

