Пошкоджений дронами російський танкер дрейфує біля узбережжя Болгарії

06 грудня 2025, 17:52
Фото: U.S. Navy
Болгарська морська адміністрація повідомила, що готова надати два буксири для рятувальної операції.

російський танкер Kairos, атакований наприкінці листопада морськими дронами, зафіксували у тяжкому стані біля узбережжя Болгарії.

Про це повідомило Міністерство транспорту Болгарії, передає Bloomberg.

За даними відомства, країна надала допомогу судну тіньового флоту рф, яке потрапило у шторм у Чорному морі. Водночас у міністерстві заявили, що не розуміють, чому танкер, який прямував без вантажу, опинився саме в цьому районі.

Минулого тижня турецька влада оприлюднила фотографії масштабної пожежі на борту Kairos у момент атаки дронів. Ймовірно, загорілося пальне, що живить двигуни. Після входження у болгарські води судно не виходило на зв’язок і лише пізніше подало запит на евакуацію.

На борту перебували 10 членів екіпажу. Болгарська морська адміністрація повідомила, що готова надати два буксири для рятувальної операції.

28 листопада стало відомо про вибухи на двох підсанкційних танкерах рф — Kairos та Virat — біля узбережжя Туреччини. Місцеві служби повідомляли, що Kairos почав набирати воду, а екіпаж зафіксував «зовнішній удар», після чого пасажирів евакуювали.

28 листопада по танкерах працювали українські морські дрони Sea Baby. Підсанкційні судна прямували на завантаження до порту Новоросійськ та могли перевозити нафти на майже $70 мільйонів, допомагаючи росії обходити міжнародні санкції.

Обидва танкери отримали критичні пошкодження й фактично вийшли з ладу.

2 грудня російський танкер MIDVOLGA-2 повідомив турецьку владу про атаку неподалік турецького узбережжя — за близько 15 км від берега. У МЗС України наголосили, що наша держава не причетна до цього інциденту.

Болгаріядронитіньовий фолот рф

