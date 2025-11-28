Танкер із "тіньового флоту" рф підірвався на міні біля берегів Туреччини

У деяких районах Чорного моря існує значний ризик через міни.

У п’ятницю в Чорному морі поблизу протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах так званого "тіньового флоту" росії, які перебувають під санкціями за перевезення російської нафти. Вибухи спричинили пожежі на суднах, турецька влада розпочала евакуацію моряків.

Про це пише Bloomberg.

Перший танкер Kairos, за повідомленням місцевого портового агента, після вибуху почав набирати воду. Генеральний директорат Туреччини з морських справ підтвердив інцидент і повідомив, що другий корабель, Virat, на якому також пролунав вибух біля узбережжя, задимівся.

Наразі причини вибухів невідомі. Військово-морські сили Іспанії, які видають навігаційні попередження в цьому регіоні, заявляють, що з початку конфлікту в деяких районах Чорного моря існує значний ризик, пов'язаний з плавучими мінами.

Журналісти зазначають, що Kairos підпадає під санкції Великої Британії та Європейського Союзу, а Virat — під санкції США та ЄС.

Зазначається, що Kairos — судно класу Suezmax, яке здійснювало рейс з російського порту Новоросійськ до Парадіпа в Індії, перевозячи російську нафту марки Urals. За даними Bloomberg, на момент інциденту судно поверталося до російського порту, щоб завантажити наступний вантаж.