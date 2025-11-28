Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Танкер із "тіньового флоту" рф підірвався на міні біля берегів Туреччини

28 листопада 2025, 21:58
Танкер із
Фото з відкритих джерел
У деяких районах Чорного моря існує значний ризик через міни.

У п’ятницю в Чорному морі поблизу протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах так званого "тіньового флоту" росії, які перебувають під санкціями за перевезення російської нафти. Вибухи спричинили пожежі на суднах, турецька влада розпочала евакуацію моряків.

Про це пише Bloomberg.

Перший танкер Kairos, за повідомленням місцевого портового агента, після вибуху почав набирати воду. Генеральний директорат Туреччини з морських справ підтвердив інцидент і повідомив, що другий корабель, Virat, на якому також пролунав вибух біля узбережжя, задимівся. 

Наразі причини вибухів невідомі. Військово-морські сили Іспанії, які видають навігаційні попередження в цьому регіоні, заявляють, що з початку конфлікту в деяких районах Чорного моря існує значний ризик, пов'язаний з плавучими мінами.

Журналісти зазначають, що Kairos підпадає під санкції Великої Британії та Європейського Союзу, а Virat — під санкції США та ЄС.

Зазначається, що Kairos — судно класу Suezmax, яке здійснювало рейс з російського порту Новоросійськ до Парадіпа в Індії, перевозячи російську нафту марки Urals. За даними Bloomberg, на момент інциденту судно поверталося до російського порту, щоб завантажити наступний вантаж.

війнаТуреччинамінитіньовий фолот рф

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється