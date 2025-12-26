У Польщі назвали провокацією заліт повітряних куль з контрабандою із білорусі

Там зазначили, що повітряний простір Польщі порушили кількадесят об’єктів, а поблизу територіальних вод країни польськими винищувачами був перехоплений російський літак-розвідник.

25 грудня у повітряний простір Польщі залетіли повітряні кулі з білорусі. Польські правоохоронці вважають це провокацією під прикриттям контрабандної діяльності.

Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі.

У Бюро наголошують на підозрілих обставинах інциденту. Керівник установи вже поінформував про події президента Кароля Навроцького.