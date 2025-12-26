У Польщі назвали провокацією заліт повітряних куль з контрабандою із білорусі
26 грудня 2025, 17:31
Фото: з вільних джерел
Там зазначили, що повітряний простір Польщі порушили кількадесят об’єктів, а поблизу територіальних вод країни польськими винищувачами був перехоплений російський літак-розвідник.
25 грудня у повітряний простір Польщі залетіли повітряні кулі з білорусі. Польські правоохоронці вважають це провокацією під прикриттям контрабандної діяльності.
Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі.
Там зазначили, що повітряний простір Польщі порушили кількадесят об’єктів, а поблизу територіальних вод країни польськими винищувачами був перехоплений російський літак-розвідник.
У Бюро наголошують на підозрілих обставинах інциденту. Керівник установи вже поінформував про події президента Кароля Навроцького.
"Масовий характер порушення польського повітряного простору, те, що він відбувся під час особливого святкового періоду, оцінка активності російських літаків у Балтійському морі та той факт, що подібні інциденти нещодавно сталися в Литві, можуть свідчити про те, що це була провокація, замаскована під контрабандну операцію", — наголосили у Бюро нацбезпеки Польщі
Як пише Onet, у поліції повідомили, що у кількох населених пунктах приземлилися повітряні кулі з нелегальним вантажем. Загалом правоохоронці вилучили понад 5 тисяч пачок сигарет. Через появу об'єктів, влада тимчасово закрила частину повітряного простору.