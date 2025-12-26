Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
​Швеція передала Україні додаткові €63,8 млн на енергетику

26 грудня 2025, 18:35
Фото: РБК
Тепер загальний обсяг внесків SIDA до Фонду енергетичної підтримки складає 203,08 мільйони євро.
Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро.
 
Про це повідомило Міністерство енергетики. 
 
Тепер загальний обсяг внесків SIDA до Фонду складає 203,08 мільйони євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.
 
У Міненерго зазначили, що завдяки фінансовій допомозі Швеції закуплено обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів України. Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для Укренерго та операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.
 
"Ми щиро дякуємо шведським партнерам за цю допомогу, яка є важливим внеском в енергетичну стійкість України в умовах російської збройної агресії. Завдяки цій підтримці ми не тільки відбудовуємо зруйноване ворогом, але й вводимо в експлуатацію нові генеруючі потужності", - зазначив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

 

Швеціявійна в Україніросія окупанти

