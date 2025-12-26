Зеленський планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС

Очільник держави назвав ще кілька тем, які планує розглянути на зустрічі.

На зустрічі, яка відбудеться у неділю, 28 грудня у Флориді Володимир Зеленський обговорить із Дональдом Трампом питання щодо Запорізької атомної електростанції.

Про це Володимир Зеленський розповів під час онлайнового спілкування із журналістами.

За словами очільника держави, він обговорить з президентом США ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції, яка нині залишається в частині Запоріжжя, яка окупована росією та під контролем армії рф. Крім цього, Володимир Зеленський планує обговорити питання Донбасу на зустрічі у Флориді.

"Ми будемо обговорювати і Донбас, і Запорізьку станцію. Ми будемо обговорювати, безумовно, й інші питання", – сказав Володимир Зеленський.

Також глава держави прокоментував зазначені у пунктах плану умови щодо нашої армії.

"Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантія безпеки. І американська сторона нас чує", – зазначив президент.