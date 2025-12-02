Біля Туреччини про атаку заявив черговий російський танкер

Подія сталась за 80 миль від берегів Туреччини

Ще один російський танкер повідомив турецьку владу про атаку неподалік її берегів, але заявив, що допомоги не потребує.

Про це йдеться у повідомленні Управління морських справ Туреччини в X (Twitter).

За даними відомства, танкер MIDVOLGA-2 заявив, що був "атакований" за 80 миль від узбережжя Туреччини, коли прямував "із росії до Грузії з вантажем соняшникової олії". На борту перебували 13 членів екіпажу, ніхто з них не постраждав. Судно не запросило допомоги та самостійно рухається до турецького порту Синоп.

У дописі також опубліковано карту з приблизним місцем перебування судна.

Водночас сервіс Marine Traffic класифікує MIDVOLGA-2 як нафтовий танкер під прапором РФ. Залишається незрозумілим, чому судно, яке за офіційними даними прямувало з росії до Грузії, перебувало так далеко від східного узбережжя Чорного моря. якщо тільки не йдеться про рейс із окупованого Криму.

Нагадаємо, минулої пʼятниці біля берегів Туреччини після "зовнішнього впливу" загорілися два підсанкційні російські танкери.

Деякі українські ЗМІ пишуть, що це була спецоперація української спецслужби.

Минулого тижня ми писали, що танкер із "тіньового флоту" рф підірвався на міні біля берегів Туреччини.