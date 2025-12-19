Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
19 грудня 2025, 18:56
путін погрожує Європі повномасштабною війною через Калінінград
Йдеться про те, якщо Євросоюз заблокує транзит до Калінінграда.

Президент росії Володимир путін заявив, що у разі блокади Калінінградської області можливий "великомасштабний збройний конфлікт" з Європою.

Про це він сказав під час своєї "прямої лінії".

За словами путіна, будь-які загрози Калінінградській області росія готова "знищувати". 

"Всі повинні усвідомлювати, що подібні дії призведуть до небаченої раніше ескалації конфлікту, виведуть його на новий рівень і можуть розширитися до великомасштабної війни", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Литва розглядала можливість обмежити транзит до Калінінграда через проблему з метеокулями, які потрапляли з білоруського боку. 

Президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон та обмежити перевезення до Калінінграда у разі виявлення контрабанди.

Крім того, глава кремля пригрозив наслідками для країн, які передадуть Україні заморожені активи рф.

 

РосіявійнаЄвросоюз

