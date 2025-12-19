путін пригрозив наслідками для країн, які передадуть Україні заморожені активи рф

Він також вказав і на "більш тяжкі" наслідки для тих, хто намагається передати російські активи Україні.

Очільник кремля владімір путін назвав "грабежем" пропозицію передати Україні російські активи, заморожені в Європі.

Про це він сказав під час пресконференції "Підсумки року".

"Крадіжка — непідхоже визначення. Крадіжка — це таємне викрадення майна. А в нас намагаються це зробити відкрито. Це грабіж! Це грабіж. Але чому не виходить здійснити його? Тому що наслідки можуть бути тяжкими для грабіжників. По-перше, це непросто зробити. Вони ж оголосили не просто, що будуть красти та забирати, а одна з ідей — видати репараційний кредит під заставу наших активів. Але що таке видати кредит? Це наслідки для бюджету кожної країни", — заявив путін.

Він також вказав і на "більш тяжкі" наслідки для тих, хто намагається передати російські активи Україні. Зокрема — удар по іміджу та підрив довіри до Єврозони.

"Багато країн зберігають свої золотовалютні резерви в Єврозоні. Передусім це країни, що видобувають нафту. От вони подивляться на те, що відбувається — уже дивляться, уже в них виникають підозри та застереження — варто тільки почати, а потім це можна тиражувати під різним приводом. Зараз комусь не подобаються, а потім комусь може не сподобатися, скажімо, політика у сфері ЛГБТ", — сказав російський президент.