Україна та росія не можуть узгодити п'ять ключових пунктів мирного плану – WSJ

Україні вдалося обійти частину найбільш спірних положень у запропонованому США мирному плані під час переговорів, однак між Києвом і Москвою досі залишаються п’ять ключових питань, щодо яких сторони не можуть досягти згоди.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про території, вступ України до НАТО, чисельність Збройних сил, статус Запорізької атомної електростанції та питання російської мови і культури.

Території

росія наполягає на виведенні українських військ із частини територій, зокрема Донецької області. Київ відкидає такі вимоги, заявляючи, що не має ні морального, ні юридичного права поступатися власними землями. Водночас, за даними видання, США чинять тиск на Україну, прагнучи якнайшвидшого припинення війни.

Колишній член Ради національної безпеки США Ерік Чіарамелла зазначає, що концентрація москви на територіальному питанні спрямована на "розгром противника", без чіткого окреслення позицій з інших аспектів. Український політолог Олексій Харан застерігає: поступки, що суперечать Конституції, можуть призвести до звинувачень у держзраді та масових протестів усередині країни.

НАТО

Однією з так званих "першопричин" війни кремль називає західний курс України та розширення НАТО. Хоча Київ визнає, що США наразі не готові розглядати членство України в Альянсі, президент Володимир Зеленський відкинув вимогу відмовитися від закріпленого в Конституції курсу на вступ до НАТО. Для зміни Основного закону необхідна підтримка двох третин парламенту.

Чисельність ЗСУ

Початково мирний план США передбачав обмеження чисельності українських військ до 600 тисяч осіб, однак згодом ця цифра була переглянута до 800 тисяч — відповідно до поточної чисельності армії. Колишній посол України у США Валерій Чалий наголосив, що це питання стосується не лише військових аспектів, а й суверенітету держави. За його словами, саме Україна має вирішувати, якою буде її армія.

Культура і мова

Ще одним гострим пунктом є вимога росії відновити російськомовні медіа та освіту в Україні після війни. Київ пояснює запроваджені обмеження необхідністю протидії дезінформації та пропаганді. Олексій Харан назвав такі вимоги спробою повернути інструменти російського впливу й дестабілізувати країну.

Запорізька АЕС

Окремою проблемою залишається питання контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Україна вважає несправедливою пропозицію США щодо розподілу контролю над найбільшою АЕС у Європі. Президент Зеленський заявив, що план не містить чітких рішень щодо демілітаризації станції, фінансування її відновлення, а також забезпечення безпечних умов для персоналу після російської окупації.

Таким чином, попри певний прогрес у переговорах, ключові розбіжності між сторонами залишаються, що суттєво ускладнює перспективи досягнення всеосяжної мирної угоди.