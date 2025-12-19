Рубіо: США вивчають позиції України та росії для можливого мирного врегулювання

Переговори спрямовані на визначення компромісів, а остаточне рішення залежатиме від самих сторін.

Американські чиновники проводять переговори з представниками України та росії, щоб зрозуміти, на що сторони готові піти для досягнення миру.

Про це під час брифінгу повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп приділив більше часу зустрічам із лідерами та чиновниками щодо війни в Україні, ніж будь-якому іншому питанню, включно з торгівлею. До процесу залучені віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет та інші високопосадовці, які витрачають на переговори значні ресурси та час.

"Ми намагаємося зрозуміти, з чим Україна може погодитися і з чим може погодитися росія, визначити позиції обох сторін і подивитися, чи можна наблизити їх до угоди", - пояснив Рубіо.

Він нагадав, що війни зазвичай закінчуються двома способами: капітуляцією однієї зі сторін або шляхом дипломатії.

"Ми не бачимо, щоб будь-хто з учасників війни здавався найближчим часом, тому тільки переговорне врегулювання дає нам шанс закінчити цю війну", - наголосив держсекретар.

За його слвоами, дипломатичне врегулювання вимагає компромісу від обох сторін.

"Ми намагаємося зрозуміти, що росія може дати і що очікує отримати, що Україна може дати і що очікує отримати. У кінцевому підсумку рішення буде за Україною та росією, а не за Сполученими Штатами", - підкреслив він.

За його словами, мета переговорів це не нав’язати угоду, а визначити очікування сторін і зрозуміти, чи можна їхні інтереси зіставити. Це потребує багато часу та ретельної роботи.

Нагадаємо, що сьогодні Віткофф і Умєров сьогодні зустрінуться з радниками з нацбезпеки Європи.