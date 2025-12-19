Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Віткофф і Умєров сьогодні зустрінуться з радниками з нацбезпеки Європи

19 грудня 2025, 18:04
Віткофф і Умєров сьогодні зустрінуться з радниками з нацбезпеки Європи
Фото: Телеграм Олександра Маркушина
В США обговорюватимуться мирні переговори щодо України.

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі відбудеться зустріч спецпредставника президента США Стівена Віткоффа та голови української переговорної делегації Рустема Умєрова з європейськими радниками з питань національної безпеки.

Про це на X (Twitter) написав журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на два джерела.

Зустріч проходитиме за участю радників з Німеччини, Франції та Великої Британії. Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький канцлер Фрідріх Мерц відправляє свого радника Гюнтера Зауттера до Флориди.

За інформацією журналіста, також у переговорах візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем’єр-міністр Катару, які раніше брали участь у мирних переговорах щодо України.

Інших деталей зустрічі поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що представник Кремля Дмитрієв відвідає Маямі 20–21 грудня для переговорів з Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США. Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".

 
СШАвійназустріч

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється