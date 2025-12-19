Віткофф і Умєров сьогодні зустрінуться з радниками з нацбезпеки Європи

В США обговорюватимуться мирні переговори щодо України.

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі відбудеться зустріч спецпредставника президента США Стівена Віткоффа та голови української переговорної делегації Рустема Умєрова з європейськими радниками з питань національної безпеки.

Про це на X (Twitter) написав журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на два джерела.

Зустріч проходитиме за участю радників з Німеччини, Франції та Великої Британії. Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький канцлер Фрідріх Мерц відправляє свого радника Гюнтера Зауттера до Флориди.

За інформацією журналіста, також у переговорах візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини та прем’єр-міністр Катару, які раніше брали участь у мирних переговорах щодо України.

Інших деталей зустрічі поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що представник Кремля Дмитрієв відвідає Маямі 20–21 грудня для переговорів з Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США. Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".