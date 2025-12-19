Естонія розглядає можливість закриття кордону з росією

Причиною стало незаконне перетинання території російськими прикордонниками.

Уряд Естонії розглядає питання перегляду оцінки рівня загрози та можливості закриття кордону з російською федерацією.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Приводом для цього став інцидент на річці Нарва, де російські прикордонники незаконно перетнули естонську територію. 17 грудня троє російських прикордонників перетнули тимчасову лінію контролю неподалік хвилерізу Васкнарва на узбережжі річки Нарва та залишалися там близько 20 хвилин.

Після інциденту відбулася двогодинна зустріч естонських і російських прикордонників, під час якої російська сторона заперечувала факт порушення кордону.

"По суті, вони більше не розуміють, де проходить лінія контролю між Естонією та рф, що абсолютно абсурдно, адже ця лінія існує вже понад 30 років. Якщо вони не вміють читати мапу, як ми повинні їм допомогти? Це залишається для нас викликом", - зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

За словами Таро, закриття кордону наразі не виключене, але дії Естонії мають бути пропорційними.

"Існує багато варіантів обмеження прикордонного руху - локально, загалом, тимчасово, на триваліший період або назавжди", - додав він.

Варто зазначити, що дві країни мають нератифіковану прикордонну угоду, яку росія відмовилася підписати. Сьогодні уряд Естонії обговорить подальші кроки, зокрема можливу зміну оцінки загроз. Наразі естонські патрулі в районі Васкнарви посилено.