У Словаччині побили критика уряду Фіцо

У Словаччині скоїли напад на відомого журналіста й політичного коментатора Петера Шутца, який зазнав серйозних травм у другому за величиною місті країни Кошице.

Про інцидент повідомляє словацька щоденна газета SME.

За даними видання, 70-річного Шутца атакували в суботу вдень у туалеті торгового центру Aupark. Невідомий чоловік без жодних слів ударив журналіста ззаду по голові, після чого той упав і зазнав перелому стегнової кістки.

Постраждалого доправили до лікарні, де йому зробили операцію.

Петер Шутц є одним із провідних коментаторів газети SME з початку 1990-х років і регулярно брав участь у політичних ток-шоу, де відкрито та жорстко критикував чинну владу, зокрема уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Факт нападу підтвердила поліція. За словами речниці поліції Кошице Яни Іллесової, правоохоронці отримали повідомлення про фізичний напад на літнього чоловіка в одному з торгових центрів міста.

"Перехожий виявив пораненого чоловіка, який сидів на землі біля туалетів", – зазначила вона, додавши, що обставини інциденту з'ясовуються.

Головний редактор SME Роман Крпелан висловив сподівання, що напад не пов'язаний із професійною діяльністю журналіста.

"Я хочу вірити, що це не було пов'язано з роботою нашого колеги. Сподіваюся, поліція вилучить записи з камер відеоспостереження, знайде нападника і встановить мотиви", – заявив він.