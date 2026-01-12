Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп про роль США в Альянсі: "Я врятував НАТО"

12 січня 2026, 10:13
Трамп про роль США в Альянсі:
Фото: Great again
За словами американського президента, НАТО вижило лише завдяки його політиці, яка змусила союзників збільшити оборонний бюджет із 2% до 5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він "врятував НАТО" і без його впливу Альянс уже не існував би. 

Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One. 

За словами Трампа, під його керівництвом країни-члени НАТО погодилося збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. 

"Раніше вони платили лише 2% і часто не платили зовсім. Тепер вони платять 5%. Я той, хто врятував НАТО", – заявив американський президент.

При цьому додав, що якби він не був президентом, "НАТО не існувало б". На запитання про можливе виведення США з Альянсу, Трамп відповів, що це могло б здивувати союзників, але самому йому "подобається НАТО".

Президент також висловив сумніви щодо того, чи готові союзники підтримати США у разі загрози: 

"Чи будуть вони нас підтримувати? Я не впевнений. Ми витрачаємо на НАТО багато грошей, і я не знаю, чи вони допоможуть".

 

НАТОДональд Трамп

