Фіцо вимагає відставки Каллас через слабке лідерство ЄС

Він закликав замінити високу представницю ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, підкресливши необхідність сильного міжнародного лідерства.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повинна піти у відставку.

Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому на його Facebook-сторінці.

Фіцо зазначив, що це перша його відкрита заява такого роду, і визнає, що вона викличе значну критику.

"Ми маємо замінити високу представницю Європейського Союзу з питань міжнародної політики, пані Каллас. Я вперше говорю про це відкрито. Ви добре знаєте, що я мав багато критичних зауважень щодо Китаю. Ми перебуваємо у міжнародній кризі. Європа не здатна реагувати", – заявив він.

Фіцо також висловив незадоволення тим, що ЄС не має власних чітких міжнародних позицій та змушений був чекати 20 годин на публікацію заяви щодо подій у Венесуелі, де США захопили Ніколаса Мадуро.

"Нам потрібне сильне лідерство, не тільки на рівні національних держав", – підкреслив прем'єр Словаччини.