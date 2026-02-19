Євросоюз висунув росії перелік умов для досягнення миру в Україні

Попри те, що Євросоюз не бере безпосередньої участі в переговорах між Україною, росією та США, країни блоку фінансують значну частину підтримки Києва.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас розіслала державам-членам ЄС документ із переліком умов, які росія повинна виконати для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Документ під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого і тривалого миру та безпеки континенту" містить вимоги щодо скорочення чисельності російських військ, їхнього виведення з території України та інших сусідніх держав, виплати репарацій і проведення демократичних реформ у рф.

Попри те, що Євросоюз не бере безпосередньої участі в переговорах між Україною, росією та США, країни блоку фінансують значну частину підтримки Києва. У документі наголошується, що без участі ЄС та врахування його інтересів стійкий мир неможливий.

Серед вимог Брюсселя — демілітаризація окупованих територій без їхнього юридичного визнання, припинення дезінформаційних кампаній, кібератак і втручання у вибори в європейських країнах. Також ідеться про виведення російських військ із білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, вилучення ядерної зброї з території білорусі, заборону загальної амністії за воєнні злочини та забезпечення доступу міжнародних слідчих до місць можливих злочинів.

Окремо передбачено виплату репарацій Україні та європейським державам, повернення депортованих цивільних і дітей, звільнення політичних в’язнів, проведення виборів у рф під міжнародним контролем і дотримання свободи медіа. росія також має співпрацювати в розслідуванні смерті опозиційних політиків Алєксєя Навального та Боріса Нємцова.

Деякі дипломати називають перелік вимог "максималістським", однак визнають, що подібні жорсткі умови раніше висувала й сама росія. Очікується, що документ обговорять посли країн ЄС, після чого окремі положення можуть винести на розгляд міністрів закордонних справ блоку.