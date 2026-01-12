Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція посилює ППО для захисту міст і критичних об'єктів

12 січня 2026, 10:49
Фото: РБК
Країна інвестує $1,6 млрд у протиповітряну оборону ближнього радіуса дії.

Уряд Швеції оголосив про виділення 15 млрд шведських крон (приблизно $1,6 млрд) на посилення протиповітряної оборони з метою захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Про це інформує агенція Reuters.

Швеція, подібно до багатьох європейських країн, значно збільшила оборонні витрати після вторгнення росії в Україну, особливо на захист цивільних та стратегічних об'єктів. Водночас значна частина території країни залишається вразливою до повітряних загроз.

"Досвід війни в Україні чітко показує, наскільки важливою є надійна та стійка протиповітряна оборона", – зазначив міністр оборони Пол Йонсон під час конференції з безпеки на півночі Швеції.

За його словами, Швеція придбає системи ППО ближнього радіуса дії, які будуть захищати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру, включно з портами, мостами, залізничними вузлами, атомними електростанціями та містами. Нові системи мають ефективно протидіяти атакам гелікоптерів, безпілотників і низьколітаючих винищувачів.

За даними Sweden Herald, системи ППО будуть мобільними, але водночас закріпленими за визначеними географічними районами для оперативного реагування. 

Перше замовлення нових систем заплановано на перший квартал 2026 року.

 

