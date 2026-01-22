Українські військові уразили нафтовий термінал і ППО росії

ЗСУ уразили низку цілей у тимчасово окупованому Криму.

У ніч проти 22 січня Сили оборони України завдали серії ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі росії, а також по об’єктах на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, однією з цілей став нафтовий термінал "Таманьнафтогаз", розташований у селищі Волна Краснодарського краю рф. Об’єкт використовується для забезпечення потреб російської армії. За даними військових, зафіксовано точні влучання, вибухи та пожежу на території термінала.

Крім того, українські військові уразили низку цілей у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" у районі Лібкнехтівки, а також РЛС 55Ж6 "Небо-У" в Євпаторії та поблизу Русаківки.

Удари також було завдано по складу зберігання безпілотників на території тимчасово окупованої Херсонської області, командно-спостережному пункту роти 76-ї десантно-штурмової дивізії рф та місцю зосередження російських військових зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади в Селидовому на окупованій частині Донецької області.

Окремо в Генштабі уточнили результати попередньої атаки в Дебальцевому на Донеччині. Там підтверджено ураження складу боєприпасів 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС рф, після чого відбулася масштабна детонація.