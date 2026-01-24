Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський: домовився із Трампом про надання Україні ракет для Patriot

24 січня 2026, 10:19
Зеленський: домовився із Трампом про надання Україні ракет для Patriot
Фото: Telegram/Зеленський
Візит в Давос мав на меті як глобальні питання, так і розв'язання конкретних задач, додав президент.
На Всесвітньому економічного форуму в Давосі президенти США та України домовилися про боєприпаси для системи Patriot.
 
Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з молоддю на другому Національному Форумі талановитої молоді, відповідаючи на питання про результати візиту в Давос.
 
"Я спілкувався з президентом Трампом, і отримав, не буду казати, скільки ракет PAC-3 для Patriot", — сказав Зеленський.
 
Як додав президент, візит в Давос мав на меті як глобальні питання, так і розв'язання конкретних задач.
 
"Ми говорили про глобальні речі, але ми розв'язали питання, яке чітко відповідає, для чого я туди поїхав", — сказав Зеленський.
 
Раніше президент заявляв, що за добу до російського удару у ніч проти 20 січня Україна отримала необхідні ракети, і це "суттєво допомогло".

 

