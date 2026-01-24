Зеленський: домовився із Трампом про надання Україні ракет для Patriot

Візит в Давос мав на меті як глобальні питання, так і розв'язання конкретних задач, додав президент.

На Всесвітньому економічного форуму в Давосі президенти США та України домовилися про боєприпаси для системи Patriot.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з молоддю на другому Національному Форумі талановитої молоді, відповідаючи на питання про результати візиту в Давос.

"Я спілкувався з президентом Трампом, і отримав, не буду казати, скільки ракет PAC-3 для Patriot", — сказав Зеленський.

Як додав президент, візит в Давос мав на меті як глобальні питання, так і розв'язання конкретних задач.