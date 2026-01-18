Швеція викрила білоруських черниць, які працювали на кремль

Група черниць із монастиря Святої Єлизавети у мінську збирала гроші та розвідувальні дані у шведських церквах.

У Швеції викрили групу черниць із монастиря Святої Єлизавети в Мінську, які продавали вироби ручної роботи у місцевих церквах. Згодом з’ясувалося, що їхня діяльність була пов’язана з російською розвідкою. Шведські священники закликають уникати контактів із представниками РПЦ за кордоном.

Про це пише газета The Telegraph

Черниці білоруського монастиря відомі як Z-черниці активні прихильниці радикальних позицій РПЦ. Їхній духовний керівник, протоієрей Андрій Лемешонок, раніше називав їх "бойовою одиницею" та "відьмами".

За словами Крістіни Сміт, керівниці шведського відділу кризового планування, росія системно намагається отримати доступ до церковних об’єктів у країнах НАТО, розташовувати там своїх священнослужителів поблизу військових баз та аеропортів і створювати ілюзію підтримки Кремля за кордоном. Вторгнення рф у 2022 році, за її словами, стало «грубим пробудженням» для шведського суспільства.

Особливу увагу шведських спецслужб привернула православна церква за 300 метрів від стратегічного аеропорту Вестерос поблизу Стокгольма. Мерія заявила, що об’єкт може використовуватися для збору розвідувальної інформації про критично важливу інфраструктуру країни.

Подібні пропутінські схеми раніше викривали й в Естонії, зокрема, Пюхтицький монастир, який, хоча й проголошує відмову від мирських справ, насправді поширює пропаганду кремля.