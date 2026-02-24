Швеція виділяє 230 мільйонів крон на гуманітарну допомогу Україні
24 лютого 2026, 21:33
Фото: РБК
Гроші спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.
Уряд Швеції оголосив про надання нового пакету гуманітарної підтримки Україні на суму 230 мільйонів шведських крон (понад 21 млн євро) на 2026 рік.
Про це ідеться на урядовому сайті.
Кошти спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.
Гроші розподілять таким чином:
- Всесвітня продовольча програма ООН (75 млн крон): продовольча безпека для 600 тисяч людей на прифронтових територіях та підтримка роботи пекарень.
- Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (75 млн крон): допомога 2 мільйонам переселенців (тимчасове житло, теплий одяг, ковдри).
- ЮНІСЕФ (65 млн крон): ремонт опалення в оселях, де живуть сім'ї з дітьми, та будівництво укриттів у школах.
- Міжнародний комітет Червоного Хреста (10 млн крон): ліки, пошук зниклих безвісти та розповсюдження обігрівачів.
- фонд Save the Children (5 млн крон): психосоціальна підтримка дітей та компенсація пропущеного навчання.