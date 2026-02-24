Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швеція виділяє 230 мільйонів крон на гуманітарну допомогу Україні

24 лютого 2026, 21:33
Швеція виділяє 230 мільйонів крон на гуманітарну допомогу Україні
Фото: РБК
Гроші спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.
Уряд Швеції оголосив про надання нового пакету гуманітарної підтримки Україні на суму 230 мільйонів шведських крон (понад 21 млн євро) на 2026 рік. 
 
Про це ідеться на урядовому сайті.
 
Кошти спрямують на забезпечення українців їжею, водою, теплом і житлом.
 
Гроші розподілять таким чином:
 
  • Всесвітня продовольча програма ООН (75 млн крон): продовольча безпека для 600 тисяч людей на прифронтових територіях та підтримка роботи пекарень.
  • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (75 млн крон): допомога 2 мільйонам переселенців (тимчасове житло, теплий одяг, ковдри).
  • ЮНІСЕФ (65 млн крон): ремонт опалення в оселях, де живуть сім'ї з дітьми, та будівництво укриттів у школах.
  • Міжнародний комітет Червоного Хреста (10 млн крон): ліки, пошук зниклих безвісти та розповсюдження обігрівачів.
  • фонд Save the Children (5 млн крон): психосоціальна підтримка дітей та компенсація пропущеного навчання.
Швеціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 22:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється