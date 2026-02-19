Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швеція оголосила пакет військової допомоги Україні

19 лютого 2026, 17:57
Фото: РБК
Зокрема, до нього увійде зенітна установка Tridon Mk2.
Швеція надасть Україні пакет військової допомоги на суму 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро). 
 
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє SVT.
 
"Швеція є однією з країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Шведські системи, які ми поставили Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою", - сказав Йонсон.
 
Він додав, що перша частина пакета на суму 4,3 млрд крон (404 млн євро) передбачає купівлю і передачу українським воїнам систем озброєнь для захисту від російських безпілотників. Йдеться про систему протиповітряної оборони Tridon, а також про ракети до ППО і дрони-перехоплювачі. Усе має бути встановлено на транспортні засоби.
 
5,6 млрд крон (528 млн євро) підуть на фінансування розробки і виробництва Україною далекобійних ракет і безпілотників - як повітряних, так і морських. 3 млрд крон (282 млн євро) буде використано на гранатомети, які були на озброєнні у шведських збройних сил, на закупівлю артилерійських снарядів, на запчастини та навчання українського персоналу.
 
Tridon Mk2 - це мобільна система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, призначена насамперед для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами і повітряними цілями, що летять низько.
 
Комплекс виконаний у вигляді автоматичної 40-мм зенітної артилерійської установки, змонтованої на колісному шасі, що забезпечує високу мобільність і можливість швидкого розгортання в районах прикриття військ, інфраструктури та об'єктів критичної важливості.

 

війна в Україніросія окупантиШвеціядопомога Україні

