Швеція оголосила пакет військової допомоги Україні

Швеція надасть Україні пакет військової допомоги на суму 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро).

"Швеція є однією з країн, які надають Україні найбільшу підтримку, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Шведські системи, які ми поставили Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою", - сказав Йонсон.

Він додав, що перша частина пакета на суму 4,3 млрд крон (404 млн євро) передбачає купівлю і передачу українським воїнам систем озброєнь для захисту від російських безпілотників. Йдеться про систему протиповітряної оборони Tridon, а також про ракети до ППО і дрони-перехоплювачі. Усе має бути встановлено на транспортні засоби.