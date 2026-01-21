Естонія планує рекордну закупівлю протиповітряної оборони

Це може стати найбільшим оборонним проєктом в історії країни з витратами до одного мільярда євро.

Міністерство оборони Естонії навесні ухвалить рішення про масштаби закупівлі балістичної системи протиповітряної оборони, що може стати найбільшою інвестицією країни в оборону за всю її історію.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

За попередніми оцінками, мінімальний сценарій передбачає витрати на сотні мільйонів євро, тоді як у разі максимального варіанту загальна сума закупівель може перевищити один мільярд євро. Пускові установки очікуються в Естонії на початку наступного десятиліття.

При виборі системи буде враховуватися не лише ціна закупівлі, а й повний життєвий цикл: витрати на персонал, навчання, експлуатацію та довгострокове технічне обслуговування.

Як потенційних постачальників розглядають:

американську систему Patriot,

ізраїльську David's Sling ("Праща Давида"),

франко-італійську систему SAMP/T.

Остаточне рішення визначить і масштаб закупівлі, і подальші кроки зі зміцнення протиповітряної оборони країни.

В кінці року естонський парламент затвердив бюджет на 2026 рік із рекордними оборонними витратами.