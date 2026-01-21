Естонія планує рекордну закупівлю протиповітряної оборони
Міністерство оборони Естонії навесні ухвалить рішення про масштаби закупівлі балістичної системи протиповітряної оборони, що може стати найбільшою інвестицією країни в оборону за всю її історію.
Про це повідомляє естонський мовник ERR.
За попередніми оцінками, мінімальний сценарій передбачає витрати на сотні мільйонів євро, тоді як у разі максимального варіанту загальна сума закупівель може перевищити один мільярд євро. Пускові установки очікуються в Естонії на початку наступного десятиліття.
При виборі системи буде враховуватися не лише ціна закупівлі, а й повний життєвий цикл: витрати на персонал, навчання, експлуатацію та довгострокове технічне обслуговування.
Як потенційних постачальників розглядають:
-
американську систему Patriot,
-
ізраїльську David's Sling ("Праща Давида"),
-
франко-італійську систему SAMP/T.
Остаточне рішення визначить і масштаб закупівлі, і подальші кроки зі зміцнення протиповітряної оборони країни.
В кінці року естонський парламент затвердив бюджет на 2026 рік із рекордними оборонними витратами.