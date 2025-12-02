Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер, звісно, не міг обійти таку подію в Україні як звільнення Єрмака, яке він описав в традиційно саркастичній манері та не забув згадати про можливу відставку Сирського. Зі свого боку Дональд Гілл не надто багато писав про події на фронті, що означає, що він мало змінювався. Втім, на декількох напрямках українці мали успіхи у контратаках. Найбільший розділ в цьому тижневику Дональда Гілла вийшов про удари українців по російських цілях на території росії та в Чорному морі.

Вступ Тома Купера. Так, це було "раннє різдвяне диво", коли Зєля звільнив Єрмака минулого тижня...

е-е-е... вибачте: Єрмак, звичайно, пішов у відставку, а потім відразу ж вирушив на передову, щоб героїчно боротися з росіянами...

З іншого боку, всі ці радісні вигуки серед шанувальників Пуддінга в соцмережах – це природно. Принаймні, цього можна було очікувати. Мені було смішно, що армія фанатів Зєлі на Заході не зовсім згодна між собою: дехто інтерпретує звільнення Єрмака Зєлєю як його "зусилля у боротьбі з корупцією", інші – як "піддавання Зєлі корупції"; більше того, як спробу США позбутися (героя) Зєлі або принаймні взяти його під контроль...

Насправді трагічно це казати: чи то через Єрмака, чи то через власну необізнаність з реальністю (звісно, не через "наївність", вибачте, але я не вірю, що будь-яка людина старша за 30 років є "наївною", а тим більше політик старший за 30 років), Зєля навіть ніколи не намагався серйозно боротися з корупцією.

Якщо він і не брав участі в корупції, то принаймні закривав на неї очі. Намагався її ігнорувати.

Якщо є якісь сумніви, перевірте, скільки корупційних справ було в Україні з моменту його обрання, а потім скільки винних було притягнуто до відповідальності та засуджено. Не дивуйтеся, якщо отримаєте нульовий результат...

…що, серед іншого, є причиною того, що слідчий НАБУ у справі Єрмака досі перебуває у в'язниці...

Отже, вибачте: ні. Те, що Зєля тепер змушує Єрмака піти у відставку, не є "боротьбою з корупцією", а боротьбою Зеленського за власне політичне виживання. По суті, і він, і Єрмак зрозуміли, що якщо Зєля не звільнить Єрмака, то саме Зєлю звільнить його власна політична партія.

Водночас за ці роки Єрмак призначив на ключові посади стільки членів своєї родини та друзів, що йому не потрібно бути десь поруч, але він залишається дуже впливовим. Отже, принаймні теоретично, якщо він хотів би "серйозно боротися з корупцією", позиція Зєлі нагадує боротьбу з гідрою: Зєлі, насправді, довелося б звільнити і багато інших людей.

Можна сказати, що без Єрмака, який контролює все, що робить Зєля, в режимі реального часу, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, є хоча б невелика надія, що Зєля піде далі і усуне таких марних шоуменів, як Сирський і Буданов...

можна сказати, що це було б рівнозначно тому, що Зєля найняв би когось, хто щоранку обливав би його обличчя відром крижаної води.

...а потім ще кілька разів протягом дня і ввечері.

...але, знову ж таки: надія вмирає останньою.

Для таких дурнів, як я, надія все ще жива, бо ходять чутки, що Зеля дійсно дуже-дуже незадоволений Сирським. Приблизно два тижні тому його генерал фантастичних новин відмовився виконувати прямий наказ і розпочати "масштабну контрнаступальну операцію на Донбасі". Дійсно, Сирський пояснив Зєлі, що у нього немає ні військ, ні боєприпасів для цього. Це дуже, дуже, дуже розлютило Зєлю... настільки, що після чергової напруженої дискусії генерал фантастичних новин зрештою зібрав залишки 32-ї механізованої та 35-ї бригади морської піхоти, а також все, що залишилося від 425-го штурмового полку, який не був оточений і знищений у Покровську, щоб розпочати контратаку...

...так що всі горді українці тепер можуть стверджувати: росіяни не захопили Покровськ...

(<= б'юсь головою об найближчу стіну, перш ніж продовжити друкувати...)

...бо, знаєте: якщо ЗСУ втрачає ще більше військ і техніки, а також марнує мізерні запаси боєприпасів із Заходу на "контратаку" росіян у (північних підступах до) Покровська, тоді як Генштаб України все ще публікує карти, на яких ЗСУ зображуються як такі, що утримують все зруйноване місто, то це означає, що Покровськ не впав, а 38-а бригада морської піхоти не оточена в Мирнограді...

(<= вирішую приєднатися до тих, хто принижує Зєлю, і цитую з його книги "Наука поразки: утримання 2% Покровська – це перемога!")

Якщо мій опис цих подій зараз створює враження, схоже на те, яке залишають фільми про Адольфа Гітлера в останні дні в фюрербункері Берліна в квітні 1945 року: вибачте, це не те, на що я намагаюся натякнути.

Подивіться на це позитивно: все це виявляє той факт, що я помилявся. Повністю і абсолютно помилявся.

Бачите: у Зєлі є стратегія. І то найефективніша стратегія, яку тільки можна уявити.

Стратегія ігнорування реальності.

Яка, чесно кажучи, не є ані його винаходом, ані чимось новим. Це звичайна практика, особливо серед генеральних директорів і вищого керівництва всіх можливих "західних" корпорацій вже протягом десятиліть. Настільки, що навіть більшість політиків перейняли цю стратегію; за ними пішли і багато вищих військових командирів. Найбільш очевидно це з того, що всі вони завжди відмовляються брати на себе відповідальність за свої вчинки і красномовно звинувачують когось іншого (зазвичай: співробітників або виборців), при цьому караючи і позбавляючи можливості проявити свої доведені здібності. Адже, як відомо, коли людина заперечує проблеми, які сама створила, то вони не існують; а коли людина досягає успіху в тому, щоб заважати іншим робити краще, то робити краще стає неможливо. Ось чому в наш час ніхто з генеральних директорів, політиків і військових командирів не йде у відставку... і як наша колективна політика, так і економіка (не кажучи вже про нашу стратегію) прогресують так добре...

Передаю слово Дональду Гіллу…

Три хвилини правди. На Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі відбулося 30-хвилинне обговорення під назвою "Демократії не впадають у відчай". Представники Канади та Швеції висловили кілька приємних думок, а в інших відповідях – були дуже бюрократичними. Представники України та росії (Гаррі Каспаров) говорили від щирого серця і були ближчими до правди. Це 33-хвилинне відео, але ось трихвилинна відповідь Каспарова на запитання.

Куп'янськ. П'ятеро українців несуть пораненого товариша у світлий час доби. Лише один з них втікає після удару дрона. росія використовує термітний дрон, щоб спалити протидронову сітку, що веде до міста.

Борова. До того, як 3-тю штурмову бригаду включили до складу 3-го корпусу, її відправили, щоб не допустити захоплення Борової. Тепер вона намагається очолити оборону на відтинку фронту завдовжки 60 км, а росіяни просуваються ближче до Борової. 77-ма окрема аеромобільна бригада перебуває в районі головного російського удару.

Сіверськ. Україна змогла витіснити росію зі Званівки, тому росія атакувала її за допомогою дронів.

російські війська зазнали атаки на східній околиці Сіверська, а українські війська – на південному сході Сіверська.

Костянтинівка. Українців в Олександро-Шультиному атакують. росіян в Костянтинівці атакують.

Покровськ. Сирський наказав 35-й бригаді морської піхоти продовжувати зачищати росіян, які увійшли в Мирноград. Коли туман, вони можуть заводити техніку в місто. Коли сонячно, дрони завдають відчутних втрат будь-якій техниці, що проходить. 79-та десантно-штурмова бригада воює за Родинське. Якщо вони втратять це селище, Мирноград буде відрізаний.

росія продовжує закидати невеликі групи на північ від Покровська. Зараз вони використовують техніку на південь від залізниці. На південь від залізниці також є певна активність українських військ.

росіяни були знищені на східній околиці Гришиного.

Зелені лінії – це 50 одиниць знищеної української техніки, зафіксованих минулого тижня. Сині лінії та два невеликі сині овали на перехресті – це 50 нових решток техніки. Сині крапки – це активність української піхоти, а також "Страйкер" біля Родинського. Рожеві крапки – це активність російської піхоти. Крапки кольору фукції – це російська техніка.

Троє українських військових потрапили в засідку в Шаховому.

Уздовж маршруту постачання до Покровська знищено 27 одиниць української техніки. Український Stryker знищений на західній околиці Родинського. На схід від Родинського завдано українського авіаудару.

Четверо росіян взяті в полон у центрі Мирнограда.

На північній околиці Покровська четверо росіян потрапили в засідку. Підрозділи 7-го корпусу атакують росіян по всьому Покровську, зокрема на заході міста росіян розстрілюють упритул, а на південній околиці знищено автівку "Лада" і танк на південному краю міста. БМП знищено біля залізниці.

Новопавлівка.російські диверсанти зазнали атаки на відстані до 5 км від лінії фронту. Також українці вибили росіян з Іванівки.

Гуляйполе. росіяни атакують і входять у Затишшя. Це 12 із 19 бомб, які впали на Гуляйполе. На місто було здійснено ще більше авіаударів.

Чорне море. Українські морські дрони атакували два танкери тіньового флоту, які знаходилися в 52 і 63 км від турецького узбережжя. 25 членів екіпажу були евакуйовані з "Кайроса". "Вірат" зазнав незначних пошкоджень і був атакований вдруге, що змусило екіпаж покинути судно. Це був сигнал лиха з "Вірата".

Після гасіння пожежі судно "Вірат" відбуксирували о порту з невеликими пробоїнами над ватерлінією.

Обидва судна були зареєстровані в Гамбії, але раніше "Кайрос" ходив під прапорами Панами, Греції та Ліберії. "Вірат" також ходив під прапорами Барбадосу, Коморських островів, Ліберії та Панами. Тіньові судна часто змінюють прапори, назви та групи власників, щоб уникнути санкцій. Протягом останніх 18 місяців ці судна перевозили нафту з Усть-Луги на Балтійському морі та Новоросійська на Чорному морі до портів Туреччини, Індії та Китаю.

Пожежу на судні "Кайросі" погасили. Ймовірно, його відбуксирують до порту, але через його вік та отримані пошкодження судно можуть списати.

Дрони Sea Baby мають крейсерську швидкість 40 км/год і можуть досягти турецького узбережжя за 13,5 годин. Танкери рухаються зі швидкістю близько 27 км/год, що означає, що вони можуть пройти 365 км за 13,5 годин. Два танкери були атаковані приблизно в 75 і 350 км від Босфору.

Відстежувати судна, що проходять через Босфор, дуже просто. росія не може захистити ці танкери залишками Чорноморського флоту. Коли Україна атакує танкери, що прямують до нафтових терміналів, біля нафтових терміналів і самі нафтові термінали, через Чорне море транспортуватиметься зовсім небагато нафти.

Два тіньові танкери знищено, залишилося ще понад тисячу.

росія. Найбільший виробник нафти в росії повідомив про падіння чистого прибутку на 70% за період із січня по вересень. Окрім втрат у видобутку нафти, "Роснефть" несе додаткові витрати на невизначені заходи безпеки. Високі процентні ставки Банку росії також сприяють збиткам.

Ціни на російську нафту наближаються до найнижчого рівня з 2022 року через нещодавні санкції США, які змусили індійські та китайські компанії купувати нафту з інших джерел. Ціни, ймовірно, будуть ще нижчими в грудні, оскільки індійські покупці завершили останні поспішні закупівлі дешевої російської нафти. Ціни зросли в червні минулого року після авіаударів США по Ірану, але вони навряд чи зростуть настільки ж сильно, якщо США атакують Венесуелу, через зростання видобутку нафти ОПЕК і відсутність загрози транспортуванню через Перську затоку.

Були атаковані Афіпський і Саратовський нафтопереробні заводи та авіабаза в Енгельсі.

За останні 55 днів у росії було атаковано 12 електростанцій і 27 підстанцій, а на окупованих територіях – 3 електростанції і 12 підстанцій. Була атакована підстанція в Казані.

Завод у Чувашії, який виробляє навігаційні пристрої для ракет, дронів і бомб, димів від вогню, але масштаби збитків невідомі.

У Новоросійську нафтовий термінал отримав незначні пошкодження, пошкоджено десантний корабель, який перевозить війська та вантажі, а також знищено пускову установку С-400. Кілька ракет ППО "Панцир" влучили в житлові будинки, зокрема в цей, що розташований за 15 км від Новоросійська.

У Таганрозі було уражено цех, несправний експериментальний літак і транспортний літак. Фабрика безпілотників "Молонія" зазнала значних пошкоджень під час того ж рейду і була уражена знову. Було уражено казарми в Чечні.

російська пускова вежа космодрому в Казахстані була пошкоджена після пуску.

Кількість російської реклами контрактної служби зросла, а реклама, спрямована на іноземних бійців, від літа збільшилася у сім разів – із 7% до приблизно 33% усієї реклами військових контрактів. Українські військові заявили, що росія переконала 18 000 іноземців померти за них, і 3388 з них це зробили. Північна Корея не була включена в ці цифри.

Більше кадрів з атаки на Новоросійськ 14 листопада.

Озброєння. російський склад, на якому зберігалися сотні МТЛБ, найбільше в країні, більше не має транспортних засобів, які можна відремонтувати. Інші склади також мають недостатню кількість або взагалі не мають транспортних засобів. Склад, на якому зберігалося 50% всієї буксируваної артилерії, наполовину порожній.

Shahed-107 – це безпілотник-камікадзе, який росія вже ввела в експлуатацію і зараз використовує на передовій. Він має боєголовку вагою 15 кг і дальність польоту 300 км. Як і багато союзників України, Іран тестує своє обладнання в Україні.

Протипіхотна міна ПОМ-2 була розроблена для доставки ракетами з касетним боєзапасом. Після падіння на землю міна за допомогою трьох детонаторів з затримкою скидає верхню частину, розкладає шість пружних опор, які встановлюють міну у вертикальне положення, і розкладає чотири 10-метрові троси, одночасно озброюючи міну. При зачепленні тросів міна вибухає, утворюючи напівсферичну зону ураження.

Україна виробляє версію ПОМ-2 під назвою K-2, яка скидається з дрона і встромлюється в землю, тому стан ґрунту є важливим фактором. Минулого року вони скинули кілька мін з банкнотами як приманкою. Під час підготовки до скидання з дрона встановлюється детонатор, знімається транспортний запобіжник, міна кріпиться до механізму скидання дрона, а застібки-затискачі з'єднують останній запобіжник з дроном. Коли механізм скидання активується, вага міни звільняє запобіжник, який залишається прикріпленим до дрона.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3