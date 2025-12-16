США запропонували Україні гарантії безпеки за зразком 5-ї статті НАТО під час переговорів у Берліні

Очікуються, що за них проголосують у Сенаті.

Під час переговорів у Берліні США запропонували Україні гарантії безпеки, які будуть аналогічними до 5-ї статті НАТО.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова американського чиновника.

“США зобов'язалися захищати Україну від будь-яких майбутніх російських атак, запропонувавши підтримати європейські гарантії безпеки та заручитися підтримкою Сенату для виконання обіцяної Вашингтоном ролі, про яку він ще не повідомив публічно”, – пише видання.

Зазначається, що американську обіцянку було озвучено на другий день переговорів у Берліні між лідерами, України та Європи та високопосадовцями США. Проте журналісти зауважують, досі залишається незрозумілим, в якій мірі Вашингтон буде залучений.

Видання додає, що ця пропозиція може усунути одну з найбільших перешкод для підписання Києвом мирної угоди з росією, але залишається більша перешкода, пов'язана з територією. Досі не розв'язане питання, чи виведе Україна свої війська з території Донецької області, яку вона зараз контролює.

У Берліні 15 грудня триває другий день перемовин між Зеленським та американською делегацією. У столиці Німеччини також перебувають європейські лідери. За даними Politico, президент України Володимир Зеленський відхилив ідею створення вільної економічної зони у Донецькій області. Журналісти пишуть, що Київ готовий піти на будь-які компроміси – відмовитися від НАТО, пообіцяти пришвидшені вибори та заморозити ситуацію на поточній ЛБЗ – але не переступати "червону лінію".