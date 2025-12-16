Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мінфін США заблокував схему обміну активів підсанкційного "Лукойла" – Reuters

16 грудня 2025, 09:31
Фото: uapress.info
Xtellus є основним претендентом на придбання закордонних активів підсанкційного гіганта "Лукойл".

Міністерство фінансів США відхилило пропозицію американського банку Xtellus щодо придбання зарубіжних активів підсанкційної компанії "Лукойл".

Про це повідомляє Reuters.

Xtellus пропонував обміняти акції російського нафтового гіганта, які перебувають в американських інвесторів, на закордонні активи компанії. Джерела видання розповіли, що "Лукойл" погодився на таку схему.

За словами джерел видання, Міністерство фінансів США повідомило Xtellus, що той не має дозволу на використання санкціонованих цінних паперів в угоді, і саме тому пропозиція була відхилена.

Reuters пише, що тепер план американського банку полягає в тому, щоб спробувати передати свою пропозицію на розгляд більш високопоставленому посадовцю і домогтися скасування відмови. Також планується подання заявки на отримання ліцензії для доступу до цих цінних паперів.

Варто зазначити, що нещодавно Reuters назвало Xtellus основним претендентом на придбання закордонних активів підсанкційного гіганта "Лукойл". російська компанія надає перевагу пропозиції американського банку, оскільки вона передбачає безготівкову угоду.

США запровадили санкції проти двох російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть". На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

