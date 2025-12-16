Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Наступний раунд переговорів України та США може відбутися цими вихідними в Маямі – Axios

16 грудня 2025, 09:08
фото: Офіс президента
Посадовець США зазначив, що українські та європейські співрозмовники були здивовані тим, що американська сторона готова запропонувати стільки гарантій безпеки, і що вони вважають, що росія погодиться.

Наступний раунд переговорів між Україною та Сполученими Штатами щодо врегулювання війни може відбутися цими вихідними у США, ймовірно, в Маямі.

Про це порталу Axios розповів неназваний американський посадовець.

Співрозмовник порталу розповів, що, ймовірно, відбудуться переговори "десь у США, можливо, в Маямі, за участю робочих груп, військових, які будуть вивчати карти".

Американські офіційні особи підтвердили, що два дні інтенсивних переговорів між Україною, США та європейськими офіційними особами привели до помітних успіхів у питанні гарантій безпеки для України, але залишили значні прогалини в питанні території.

Посадовець США зазначив, що українські та європейські співрозмовники були здивовані тим, що американська сторона готова запропонувати стільки гарантій безпеки, і що вони вважають, що росія погодиться.

"Президент Трамп вважає, що він зможе переконати росію прийняти цю гарантію, аналогічну статті 5 НАТО", – сказав посадовець.

Він підтвердив, що гарантії безпеки "повинні бути схвалені Сенатом", але не сказав, чи буде адміністрація домагатися укладення офіційного договору.

Аргумент США полягає в тому, що ця угода пропонує Україні надійні гарантії безпеки, прискорює її шлях до Європейського Союзу і виділяє мільярди на відновлення, але натомість передбачає від України територіальні поступки на користь рф.

Як описав це один з американських посадовців, завдання полягає в тому, щоб "запропонувати максимально вигідний пакет, щоб подивитися, чи зможемо ми повернутися до росії з чимось, що дозволить закрити це питання".

Однак посадовці в Києві та європейських столицях побоюються, що Україна може погодитися на болючі поступки, а росія відмовиться від угоди і вимагатиме більшого.

Раніше повідомлялось, що після останніх перемовин у Берліні між Україною та росією вирішено 90% питань. Президент Дональд Трамп задоволений ходом перемовин.

