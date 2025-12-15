Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна і росія вирішили більшість питань на переговорах у Берліні – ЗМІ

15 грудня 2025, 19:55
Україна і росія вирішили більшість питань на переговорах у Берліні – ЗМІ
Колаж zn.ua
Питання територій залишається невирішеним.

Після останніх перемовин у Берліні між Україною та росією вирішено 90% питань. Президент Дональд Трамп задоволений ходом перемовин.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на неназваного американського чиновника.

Фокусом перемовин України та США, за його словами, були гарантії безпеки. Трамп вважає, що зможе переконати росію погодитися на те, щоб Україна мала гарантії, подібні до статті 5 НАТО.

За словами того ж посадовця, після останніх переговорів питання між росіянами та українцями звужуються, відбулося глибше обговорення територіальних питань. Він наголосив, що рф не буде проти вступу України в ЄС.

Тим часом Reuters пише, що американські переговірники під час переговорів у Берліні заявили українській стороні, що Київ має погодитися на виведення своїх військ з усієї Донецької області. Після завершення переговорів Україна запросила продовження переговорів, з територіальних питань все ще існують серйозні перешкоди, каже американський посадовець.

"На Київ чиниться сильний тиск з боку Трампа, щоб він пішов на поступки росії, аби припинити найсмертоносніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, який розпочався з вторгнення москви у 2022 році. Українські чиновники у публічних коментарях зберігають оптимістичний тон", — пишуть журналісти.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив у Берліні, що переговори з американськими посадовцями тривають уже другий день. Вчора, 14 грудня, обговорення тривали понад п’ять годин, а 15 грудня відбулося кілька раундів переговорів. Українська делегація працює майже цілодобово, прагнучи досягти результату.

"Діалогу щодо територій було достатньо. Поки що в нас різні позиції, але колеги почули мою особисту позицію. Ми готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення, яке наблизить кінець війни з повагою до України", — заявив Зеленський. Президент також анонсував нові зустрічі, заплановані на вечір.

переговоримирний планвійнаВолодмир Зеленський

Останні матеріали

Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється