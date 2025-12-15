Україна і росія вирішили більшість питань на переговорах у Берліні – ЗМІ

Питання територій залишається невирішеним.

Після останніх перемовин у Берліні між Україною та росією вирішено 90% питань. Президент Дональд Трамп задоволений ходом перемовин.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на неназваного американського чиновника.

Фокусом перемовин України та США, за його словами, були гарантії безпеки. Трамп вважає, що зможе переконати росію погодитися на те, щоб Україна мала гарантії, подібні до статті 5 НАТО.

За словами того ж посадовця, після останніх переговорів питання між росіянами та українцями звужуються, відбулося глибше обговорення територіальних питань. Він наголосив, що рф не буде проти вступу України в ЄС.

Тим часом Reuters пише, що американські переговірники під час переговорів у Берліні заявили українській стороні, що Київ має погодитися на виведення своїх військ з усієї Донецької області. Після завершення переговорів Україна запросила продовження переговорів, з територіальних питань все ще існують серйозні перешкоди, каже американський посадовець.

"На Київ чиниться сильний тиск з боку Трампа, щоб він пішов на поступки росії, аби припинити найсмертоносніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, який розпочався з вторгнення москви у 2022 році. Українські чиновники у публічних коментарях зберігають оптимістичний тон", — пишуть журналісти.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив у Берліні, що переговори з американськими посадовцями тривають уже другий день. Вчора, 14 грудня, обговорення тривали понад п’ять годин, а 15 грудня відбулося кілька раундів переговорів. Українська делегація працює майже цілодобово, прагнучи досягти результату.

"Діалогу щодо територій було достатньо. Поки що в нас різні позиції, але колеги почули мою особисту позицію. Ми готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення, яке наблизить кінець війни з повагою до України", — заявив Зеленський. Президент також анонсував нові зустрічі, заплановані на вечір.