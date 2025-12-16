Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія закликає ЄС посилити оборону східного флангу через загрозу рф

16 грудня 2025, 11:28
Фінляндія закликає ЄС посилити оборону східного флангу через загрозу рф
Фото: korrespondent.net
За словами прем'єра Фінляндії, Європі не можна втрачати пильність.

росія перекине свої війська до східного флангу НАТО, якщо буде укладено мирну угоду щодо війни рф проти України, попередив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, закликаючи виділяти більше коштів на оборону держав “на передовій”.

Про це повідомляє FT.

Орпо закликав решту країн ЄС проявити солідарність із країнами східного флангу, які різко збільшують свої видатки на оборону. Вони є провідними фінансовими спонсорами України з точки зору ВВП, навіть попри те, що економіка багатьох із цих країн перебуває у скрутному становищі. 

“Ми знаємо, що навіть коли в Україні настане мир, росія все одно залишатиметься загрозою. Очевидно, що вони перемістять свої військові сили ближче до нашого кордону і до кордону з Балтією. Зрозуміло, що нам потрібна фінансова підтримка [з Брюсселя]”, — заявив Орпо в інтерв'ю Financial Times. 

У вівторок, 16 грудня, Орпо проведе перший саміт країн східного флангу, в якому візьмуть участь вісім держав, що мають морський або сухопутний кордон з Росією та Білоруссю. 

Учасники саміту спробують узгодити спільні військові можливості в таких сферах, як протиповітряна оборона, безпілотники та сухопутні сили. Вони також хочуть обговорити, як переміщати озброєння та війська по континенту.

Кілька країн НАТО попередили, що росія буде готова до серйозного протистояння із західним військовим альянсом протягом трьох-п'яти років після припинення військових дій проти України.

Естонія, Литва та Польща планують витратити більше 5% свого ВВП на оборону наступного року, що перевищує цільовий показник витрат, якого вимагав президент США Дональд Трамп, а інші “прифронтові” держави також збільшують свої військові видатки.

Орпо вважає, що Європі важливо бути готовою до самооборони, оскільки США починають “відходити” від континенту. 

"Ми знаємо, що США зменшать підтримку та участь в обороні Європи, оскільки мають багато інших проблем у сфері безпеки", — зазначив він. 

Фінляндія — одна з небагатьох країн Європи, яка не послабила пильності щодо Росії, підтримуючи потужну програму готовності, яка включає бомбосховища і великі запаси критично важливих матеріалів. Але країна також постраждала від більш ніж десятирічного економічного спаду, який змушує уряд скорочувати державні видатки через стрімке зростання боргу.

"Наша економіка зараз перебуває в дуже поганому стані. Це через загрозу з боку росії. Атмосфера у Фінляндії дуже складна", — сказав Орпо.  

Він зазначив, що країни східного флангу зацікавлені не тільки в 1,5 млрд євро невикористаних європейських коштів на військові проєкти, але й у значній частині з приблизно 130 млрд євро, виділених ЄС на оборону в наступному бюджетному періоді.

Заява Орпо відображає занепокоєння деяких країн східного флангу стосовно того, що мирна угода між Росією та Україною може призвести до послаблення пильності з боку деяких держав, які знаходяться далі від “передової”, які вважатимуть, що загроза відступила.

Орпо визнав, що Європа стоїть перед “важливим тижнем”, аби продемонструвати, що вона вміє не лише говорити, але й діяти заради миру в Україні. Лідери ЄС збираються на важливий саміт у четвер, 18 грудня, який має вирішити питання фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

Країни ЄС обговорять подолання опору Бельгії, а також торговельну угоду з країнами Латинської Америки.

Орпо сказав, що європейські лідери на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом наполегливо працювали над питанням занепокоєнь Бельгії.

"Тепер настав час прийняти рішення", — додав він.

На запитання, що станеться, якщо саміт ЄС закінчиться без узгодження фінансової підтримки України, Орпо відповів: “Я не хочу про це думати. Тому що у нас немає інших варіантів”.

