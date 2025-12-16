Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times

Британська газета The Times передає основні повідомлення публічних виступів глави зовнішньої розвідки Британії та начальника штабу оборони, які переконують, що Велика Британія входить в "епоху невизначеності", де традиційні уявлення про лінію фронту застаріли, а ворожі держави ведуть гібридну війну через дезінформацію, диверсії та кібератаки. Вони вважають, що путін реалізує свою стратегію за допомогою "експорту хаосу". Водночас очільниця MI6 застерегла про зростаючу загрозу з боку техномагнатів, чиї алгоритми та технології стають такими ж потужними, як держави, руйнуючи довіру в суспільствах і перетворюючи інформацію на зброю. Вони закликають британців готуватися до можливої війни, а також запевняють, що надалі підтримуватимуть Україну в її війні з росією.

Велика Британія зіткнулася з "епохою невизначеності" через дезінформацію, диверсії та кібератаки, що підтримуються москвою, заявила очільниця британської зовнішньої розвідки MI6 Блейз Метревелі. У своєму виступі зі штаб-квартири MI6 Метревелі наголосила на стратегії путіна щодо "експорту хаосу". Вона попередила, що Британія вже перебуває на передовій у протистоянні з росією і має бути готовою до того, що "експорт хаосу" триватиме, доки путін не буде змушений змінити свої методи, пише The Times.

У першому публічному виступі після призначення на посаду керівниці MI6 Метревелі заявила, що "лінія фронту повсюди" через використання москвою гібридної війни – дезінформації, диверсій та кібератак. Вона підкреслила, що Велика Британія входить в "епоху невизначеності", коли правила ведення конфліктів переписуються росією та іншими ворожими акторами.

Начальник штабу оборони, маршал авіації сер Річард Найтон, у своєму виступі закликав націю зміцнювати стійкість перед зростаючими загрозами та невизначеністю. Він попередив, що "ціна миру зростає" та підвищується ймовірність вторгнення росії до країни-члена НАТО. "Війна в Україні демонструє готовність путіна атакувати сусідні держави, включно з цивільним населенням, потенційно із застосуванням новітньої та руйнівної зброї, що становить загрозу для всього НАТО, включно з Великою Британією", – зазначив Найтон.

Як зауважує The Times, Метревелі – перша жінка на чолі розвідувальної служби і водночас наймолодша керівниця в історії служби (48 років). Раніше вона обіймала посаду "Q" – генерального директора з технологій та інновацій. Під час виступу в центральному офісі MI6 у Воксголлі в Лондоні вона назвала росію "агресивною, експансіоністською та ревізіоністською" державою.

"путін не повинен мати жодних сумнівів: наша підтримка є незмінною. Тиск, який ми чинитимемо на користь України, буде тривалим", – заявила вона. "Експорт хаосу – це не помилка, а ключовий елемент російського підходу до міжнародних відносин; і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме, доки путін не змінить свої розрахунки", – зазначила Метревелі.

За словами видання, аналітики визначають "експорт хаосу" як стратегію москви, що полягає у створенні нестабільності за кордоном шляхом штучного генерування криз, а потім використання цих криз для отримання поступок або відволікання уваги та ресурсів Заходу. Це може включати організацію міграційних хвиль, відправку найманців у зони конфліктів, кібератаки, диверсії, маніпуляцію інформацією або порушення повітряного простору Європи.

Метревелі вважає, що традиційні уявлення про лінію фронту застаріли, а способи досягнення цілей через дезінформацію та "експорт хаосу" означають, що британське суспільство вже зіштовхується із цим безпосередньо.

За її словами, росія "випробовує нас у сірій зоні, застосовуючи тактику, яка ледь не сягає порогу війни". Вона звинуватила путіна у спрямуванні дронів до аеропортів і військових баз, агресивних діях на морі, підпалах, диверсіях, пропаганді та операціях з впливу, які "розколюють і використовують розбіжності всередині суспільств".

Глава британської розвідки заявила, що "наш світ зараз є більш небезпечним і суперечливим, ніж протягом десятиліть", і що Велика Британія більше не стикається з однією єдиною небезпекою, а з "взаємопов'язаною мережею викликів у сфері безпеки".

Розвідка та військове керівництво переконані, що воєнні цілі путіна не змінилися, і – попри мирні переговори – він не відмовиться від України, якщо його не змусити до цього економічним та військовим тиском.

Виступи Метревелі та Найтона відбулися на тлі підготовки сера Кіра Стармера до екстреного саміту в Берліні з європейськими лідерами, президентом Зеленським та спеціальним посланцем президента Трампа Стівом Віткоффом, щоб переконати США прийняти альтернативний європейський мирний план для України.

Метревелі змалювала зростаючу складність та взаємопов'язаність глобальних загроз – від технологічних зрушень і гібридних атак до тероризму та інформаційних маніпуляцій. Вона також наголосила на важливості "людяності" та "вміння слухати" на тлі активної дипломатії, коли адміністрація Трампа наполягає на укладенні угоди для завершення війни в Україні до Різдва.

"Визначальним викликом XXI століття є не лише те, хто володіє найпотужнішими технологіями, а й те, хто керує ними з найбільшою мудрістю. Від цього залежить наша безпека, добробут і людяність", – заявила вона.

Не називаючи безпосередньо росію, вона сказала, що наказала своїм шпигунам звернутися до "інстинктів" Спеціального оперативного управління, підрозділу диверсійної розвідки часів Другої світової війни, який отримав від Вінстона Черчилля наказ "підпалити Європу".

Агенти проникали на територію нацистів, часто за допомогою парашутів або підводних човнів, щоб вести таємну війну за допомогою диверсій, підривної діяльності та збору розвідданих.

Метревелі зазначила: "Ми будемо йти на обдуманий ризик, якщо винагорода значна, а національні інтереси чіткі. Ми ніколи не опустимося до тактики наших супротивників. Але ми повинні прагнути переграти їх у всіх сферах, усіма способами. Розвідка повинна спонукати до дій. Дії повинні приносити перевагу".

Минулого тижня міністр збройних сил Алістер Карнс заявив, що Велика Британія "швидко розробляє" плани з підготовки країни до можливого початку війни.

У своєму першому щорічному виступі в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень на посаді начальника штабу оборони Сер Річард Найтон зазначив, що потрібен "загальнонаціональний підхід" для зміцнення "національної стійкості" перед зростаючими загрозами. "Ситуація є більш небезпечною, ніж будь-коли за мою кар'єру, і відповідь на виклики вимагає більше, ніж просто посилення наших збройних сил", – зазначив він. За його словами, нова ера оборони означає не лише активізацію військових та уряду, вона означає активізацію всієї нації. Адже російське керівництво чітко заявило, що прагне кинути виклик, обмежити, розділити та зрештою знищити НАТО.

росія може здійснити значну пряму атаку на Велику Британію, і більше британських громадян повинні бути готові до боротьби, заявив глава збройних сил. Річард Найтон зазначив, що хоча ймовірність такої атаки є невеликою, це "не означає, що вона дорівнює нулю". Арсенал зброї росії "викликає побоювання", а загроза, яку становить президент путін, зростає.

Найтон, який тільки у вересні обійняв посаду начальника штабу оборони, сказав: "Сини та дочки, колеги, ветерани… всі вони матимуть свою роль. Будувати, служити і, якщо буде потрібно, воювати. І все більше сімей дізнаватимуться, що означає жертва заради нашої країни. Ось чому так важливо пояснювати зміну загрози та необхідність випереджати її".

Небезпечні технології та боси, які стоять за ними, стають такими ж потужними, як держави, попередила Блейз Метревелі. Вона раніше була, як зазначає The Times, "майстринею" гаджетів Секретної розвідувальної служби, а тепер є її головою. Метревелі наголосила, що "наш світ трансформується" завдяки передовим технологіям, які колись були предметом наукової фантастики.

Зокрема, вона підкреслила, що гіперперсоналізовані інструменти, які можуть бути спрямовані на окремих осіб, здатні стати новим вектором конфлікту та контролю. На її думку, технології можуть створювати "небезпеку", оскільки зброя, дрони та роботи завдають руйнувань на полі бою, а деякі алгоритми здатні "стати такими ж потужними, як держави".

The Times наголошує, що технологічні компанії, використовуючи штучний інтелект, створюють дрони та іншу автономну зброю, здатну вбивати ворога з мінімальним втручанням людини. Експерти у цій галузі попередили про перспективу розробки спеціалізованої біологічної зброї з використанням сучасних методів генної інженерії.

"Основи довіри у наших суспільствах руйнуються… алгоритми підсилюють наші упередження і розколюють наші громадські простори. І разом із довірою руйнується і наше спільне відчуття істини – одна з найбільших втрат, яких може зазнати суспільство", – додала Метревелі.

На її думку, дітей потрібно навчати розпізнавати маніпуляції інформацією, щоб вони не піддавалися на алгоритми, які викликають страх.

The Times зауважує, що Ілон Маск, мільярдер і власник X, у 2024 році, коли він мав вплив на президента Трампа, вважався найвпливовішою людиною у світі, яка не була обрана на виборну посаду, з безпрецедентним рівнем глобальної влади. Втім, зауважує видання, з того часу вони стали ворогами: Трамп погрожував Маску урядовими контрактами, а Маск заявив, що без нього Трамп не виграв би президентські вибори.

Метревелі наголосила, що влада сама по собі стає все більш розмитою, непередбачуваною, оскільки контроль над цими технологіями переходить від держав до корпорацій, а іноді і до окремих осіб. Вона зауважила, що правда піддається ерозії, а інформація все частіше використовується як зброя, причому неправда, яка поширюється швидше, ніж факти, "розділяє спільноти і спотворює реальність".

Джерело: The Times