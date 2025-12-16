Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $600 млрд — Forbes

16 грудня 2025, 12:55
Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $600 млрд — Forbes
Маск значно випереджає всіх інших мільярдерів.

Американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками в понад $600 мільярдів. Ніхто з решти мільярдерів не сягнув навіть позначки в $500 мільярдів.

Про це пише Forbes.

Раніше цього місяця його космічна компанія SpaceX оголосила тендерну пропозицію, оцінивши фірму в $800 мільярдів — проти $400 мільярдів у серпні, повідомили Forbes двоє інвесторів компанії.

Це збільшує статки Маска, який володіє приблизно 42% SpaceX, на $168 мільярдів — до майже $677 мільярдів станом на вечір 15 грудня.

Тендерна пропозиція відбулася на тлі того, що SpaceX планує вийти на IPO  у 2026 році, а компанію можуть оцінити приблизно в $1,5 трильйона, підтвердив Forbes один з її інвесторів.

Маск значно випереджає всіх інших мільярдерів. Наприклад, друге місце у списку багатіїв Forbes посідає співзасновник Google та Alphabet Ларі Пейдж зі статками у $253 мільярди, а третє — голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон з капіталом в $235 мільярдів.

У березні 2020 року статки Ілона Маска оцінювали у $24,6 мільярда. Завдяки стрімкому зростанню акцій Tesla до серпня того ж року вони перевищили $100 мільярдів, і підприємець став пʼятим у світі за статками. А вже в січні 2021-го Маск уперше очолив рейтинг найбагатших людей світу з приблизно $190 мільярдами.

