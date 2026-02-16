Уряд Британії готує закон щодо доступу дітей до соцмереж і регулювання ШІ-чат-ботів

Рішення не обов’язково передбачатиме повну заборону соцмереж для осіб віком до 16 років.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд упродовж найближчих місяців планує ухвалити законодавство щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж, а також використання чат-ботів на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Стармера, уряд три місяці проводив консультації з прихильниками й противниками можливих обмежень, зокрема з молоддю. Він зазначив, що рішення не обов’язково передбачатиме повну заборону соцмереж для осіб віком до 16 років.

Прем’єр навів позицію Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми, яке застерігає, що повна заборона може підштовхнути дітей до менш контрольованих і небезпечніших онлайн-просторів.

Окремо британський уряд готує законопроєкт щодо регулювання роботи чат-ботів зі штучним інтелектом. Питання опинилося в центрі уваги після скандалів навколо платформи Grok, створеної компанією xAI, що належить Ілону Маску, через повідомлення про генерацію зображень сексуального характеру за участю дітей і жінок.

Уряд Великої Британії обіцяє врахувати всі аргументи перед ухваленням остаточного рішення.