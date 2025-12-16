Сина Джо Байдена позбавили адвокатської ліцензії в Коннектикуті через порушення етики

Суддя штату Коннектикут позбавив Гантера Байдена адвокатської ліцензії після дисциплінарних скарг, пов’язаних із його попередніми судимостями.

Син колишнього президента США Джо Байдена — Гантер Байден — позбавлений права займатися адвокатською діяльністю в Коннектикуті через порушення моральних правил і скарги на попередні судимості за зброю та податкові справи.

Про це повідомило Politico.

Рішення ухвалили після федеральних справ про незаконне володіння зброєю і несплату податків, за які Байдена засудили і пізніше помилував його батько.

Гантер погодився на позбавлення права займатися адвокатською діяльністю і визнав неправомірні дії як адвоката, але не визнав жодних кримінальних правопорушень. Аналогічне рішення вже було ухвалено раніше у Вашингтоні, округ Колумбія.

Суддя Коннектикуту зазначив, що Гантер порушив кілька етичних правил для юристів, включно з діями, що містять шахрайство, обман або спотворення фактів. Один із заявників Пол Дорсі заперечував проти угоди, оскільки Гантер не визнав вчинення злочинів. Адвокат Офісу головного дисциплінарного радника посилався на федеральне помилування.

Гантера Байдена було прийнято до колегії адвокатів штату Коннектикут 1997 року, через рік після закінчення юридичного факультету Єльського університету.