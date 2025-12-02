Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Туреччина майже вдвічі скоротила закупівлі нафти рф через санкції та нові ризики

02 грудня 2025, 10:23
Фото: Слово і Діло
Причиною стали посилені санкції Заходу проти російських енергетичних компаній та підготовка до майбутньої заборони ЄС.

Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти Urals у листопаді на тлі посилення західних санкцій проти російських енергетичних компаній та переходу місцевих нафтопереробних заводів на альтернативні сорти сировини. 

Як повідомляє агенція Reuters, поставки Urals зменшилися на 100 тис. барелів на добу порівняно з жовтнем і впали до близько 200 тис. барелів на добу.

Скорочення імпорту пов’язане із санкціями США проти "Лукойлу" та "Роснефти", що суттєво звузили коло постачальників, з якими можуть працювати турецькі НПЗ. Додатковим стимулом стала майбутня заборона ЄС, яка з кінця січня 2026 року заборонить імпорт палива, виготовленого з російської нафти. На цьому тлі Туреччина активно диверсифікує постачання та збільшує закупівлі альтернативних сортів – казахстанських CPC Blend і KEBCO, а також іракської Basrah.

У листопаді імпорт CPC Blend зріс до 105 тис. барелів на добу – найвищого показника з лютого 2024 року. Хоча цей сорт завантажується в російському порту Южна Озеревка, він не підпадає під санкції, оскільки виробляється переважно казахстанськими компаніями. До вересня Туреччина також імпортувала незначні обсяги CPC Blend російського походження, але повністю відмовилася від таких закупівель.

Ще в червні цього року імпорт Urals у Туреччину досягав багатомісячного максимуму майже у 400 тис. барелів на добу. Водночас можливості турецьких НПЗ у повній відмові від російської нафти залишаються обмеженими, адже на середземноморському ринку бракує сортів, близьких за властивостями до Urals.

Також вчора ми писалі, що Індійські НПЗ відновили закупівлі російської нафти зі знижкою.

 

РосіяТуреччинанафта

