Ринок нафти відреагував на слова Трампа щодо Ірану

23 березня 2026, 16:42
Ринок нафти відреагував на слова Трампа щодо Ірану
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Переговори між воюючими сторонами продовжуються.

Президент США Дональд Трамп відклав раніше заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після проміжних результатів переговорів між сторонами. Однак подальші перебіг подій буде залежати від продовження переговорів, які триватимуть протягом тижня. Про це він повідомив 23 березня у дописі в Truth Social.

Він охарактеризував поточні переговори, як "дуже хороші та продуктивні". 

"Я радий повідомити, що за останні 2 дні між США та Іраном відбулися дуже успішні переговори. Я віддав розпорядження відкласти всі військові удари на 5 днів", - написав він.

Ринок нафти миттєво відреагував на повідомлення Трампа, пише Reuters. Ф’ючерси на нафту марки Brent впали приблизно на 17 доларів, або на 15%, до сесійного мінімуму в 96 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate впала на 13 доларів, або приблизно на 13,5%, до сесійного мінімуму в 85,28 долара.

Нагадаємо, що зранку в понеділок, 23 березня, ціни на нафту демонстрували зростання, оскільки інвестори аналізували посилення загроз США та Ірану щодо енергетичних об'єктів на тлі надходження мільйонів барелів іранської нафти на ринок після тимчасового зняття санкцій Вашингтоном.

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
