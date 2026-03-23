Ринок нафти відреагував на слова Трампа щодо Ірану

Переговори між воюючими сторонами продовжуються.

Президент США Дональд Трамп відклав раніше заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після проміжних результатів переговорів між сторонами. Однак подальші перебіг подій буде залежати від продовження переговорів, які триватимуть протягом тижня. Про це він повідомив 23 березня у дописі в Truth Social.

Він охарактеризував поточні переговори, як "дуже хороші та продуктивні".

"Я радий повідомити, що за останні 2 дні між США та Іраном відбулися дуже успішні переговори. Я віддав розпорядження відкласти всі військові удари на 5 днів", - написав він.

Ринок нафти миттєво відреагував на повідомлення Трампа, пише Reuters. Ф’ючерси на нафту марки Brent впали приблизно на 17 доларів, або на 15%, до сесійного мінімуму в 96 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate впала на 13 доларів, або приблизно на 13,5%, до сесійного мінімуму в 85,28 долара.

Нагадаємо, що зранку в понеділок, 23 березня, ціни на нафту демонстрували зростання, оскільки інвестори аналізували посилення загроз США та Ірану щодо енергетичних об'єктів на тлі надходження мільйонів барелів іранської нафти на ринок після тимчасового зняття санкцій Вашингтоном.