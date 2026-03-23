Трамп поставив удари по Ірану на паузу на 5 днів

23 березня 2026, 14:33
Фото: EPA/UPG
Пентагон тимчасово не атакуватиме енергетичні об’єкти, поки тривають дипломатичні контакти.

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після переговорів із Тегераном.

Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social

За його словами, протягом останніх двох днів сторони провели "хороші та продуктивні" консультації щодо двосторонніх відносин. Очікується, що перемовини продовжаться цього тижня.

"Я дав вказівку відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п’ять днів, за умови успіху поточних зустрічей і дискусій", - заявив Трамп.

Після цих контактів Трамп доручив Пентагону тимчасово утриматися від атак на енергетичні об’єкти Ірану. 

Водночас він наголосив, що пауза залежить від подальшого прогресу переговорів.

Проте зазначим, що ще вчора Трамп пригрозив знищити енергетику Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку.

 

