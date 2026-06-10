Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів

Росія активно зводить нові житлові казарми, облаштовує закриті склади для зберігання боєприпасів та готує майданчики під важку техніку.

росія розгорнула масштабне будівництво нової армійської інфраструктури вздовж своїх західних та північних рубежів. Мета кремля – підготувати умови для розміщення десятків тисяч солдатів біля кордонів країн Балтії та Скандинавії, ідеться у міжнародному розслідуванні, яке провели журналісти північноєвропейських медіа (шведського SVT, норвезького NRK, данського DR та естонського Delfi).

Аналіз свіжих космічних знімків показав, що у низці стратегічних локацій Росія активно зводить нові житлові казарми, облаштовує закриті склади для зберігання боєприпасів та готує майданчики під важку техніку.