Трамп пригрозив знищити енергетику Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку

22 березня 2026, 10:33
У відповідь Іран заявив про готовність атакувати об’єкти енергетичної та IT-інфраструктури, а також опріснювальні установки, пов’язані зі США та Ізраїлем на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами по енергетичній інфраструктурі, якщо Тегеран найближчим часом не відкриє Ормузьку протоку.

Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, у разі невиконання вимоги протягом 48 годин США готові завдати ударів по іранських електростанціях, починаючи з найбільшої. Він наголосив, що протока має бути відкрита «без погроз».

Ескалація відбувається на тлі війни в регіоні, яка триває з кінця лютого після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Тегеран у відповідь атакував американські бази в країнах Перської затоки, зокрема в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ, а також завдав ракетних ударів по Ізраїлю.

Через бойові дії значно ускладнилося судноплавство в Ормузькій протоці — ключовому маршруті, через який проходить близько 20% світового експорту нафти. Це спричинило різке зростання цін на енергоносії: вартість нафти перевищила 100 доларів за барель уперше за кілька років.

На тлі кризи Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити частину стратегічних запасів нафти, а США також планують використати свій резерв, щоб стабілізувати ринок.

