У Південній Кореї не вистачило бюлетенів на виборах

На виборчих дільницях у Південній Кореї не вистачило бюлетенів. Щонайменше 16 студентських рад університетів країни заявили, що це свідчить про порушення прав виборців, а також закликали до реформ.

Студенти Південної Кореї звинувачують у нестачі бюлетені Національну виборчу комісію. Дефіцит бюлетенів помітили щонайменше на 91 виборчій дільниці.

"Це серйозне питання, безпосередньо пов’язане з правом голосу, наріжним каменем нашої демократії", – йдеться в заяві студентської групи Сеульського національного університету.

Унаслідок інциденту голова виборчої комісії Ро Те Ака пішов у відставку, а правоохоронці розпочали розслідування. У країні вже відбулися масштабні мітинги, на яких люди закликали провести повторні вибори. Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав комісію "жалюгідною", проте додав, що його адміністрація ніяк не може вплинути на цей орган.

"Це не про кількість голосів чи результат виборів, а про серйозну проблему. Ми повинні розробити фундаментальні контрзаходи" – сказав він під час пресконференції.