Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС Туреччини викликало дипломатів України та рф

04 грудня 2025, 21:33
МЗС Туреччини викликало дипломатів України та рф
Фото: unian.ua
Це сталося через удари по танкерах "тіньового флоту" рф у Чорному морі.
До Міністерства закордонних справ Туреччини викликали українських і російських дипломатів. Це сталося через удари по танкерах "тіньового флоту" рф у Чорному морі.
 
Про це повідомляє A Haber.
 
Як пише A Haber, представникам України і рф знову було доведено, що Анкара не вітає такого роду зіткнення в Чорному морі. Голова комітету у закордонних справах Фуат Октай заявив, що перенесення війни, особливо на цивільні перевезення в Чорному морі, "викликає серйозну стурбованість".
 
"Поширення бойових дій на виняткову економічну зону нашої країни неприпустимо. Такі атаки вкрай небезпечні для морського руху, а також для безпеки життя і майна всіх прибережних країн. З цього приводу ведуться необхідні контакти з відповідними сторонами. Важливо, щоб Чорне море залишалося зоною миру для всіх прибережних країн", - додав він.
 
За словами Октая, Туреччина продовжує докладати зусиль і робити внесок, щоб обидві сторони, що воюють, зустрілися за столом переговорів і було досягнуто режиму припинення вогню та миру, який буде прийнятним для обох країн.

 

війна в Україніросія окупантиТуреччина

Останні матеріали

Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється