МЗС Туреччини викликало дипломатів України та рф

До Міністерства закордонних справ Туреччини викликали українських і російських дипломатів. Це сталося через удари по танкерах "тіньового флоту" рф у Чорному морі.

Про це повідомляє A Haber.

Як пише A Haber, представникам України і рф знову було доведено, що Анкара не вітає такого роду зіткнення в Чорному морі. Голова комітету у закордонних справах Фуат Октай заявив, що перенесення війни, особливо на цивільні перевезення в Чорному морі, "викликає серйозну стурбованість".