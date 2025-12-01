Туреччина оціннила перспективи домовленостей України та рф

Глава МЗС Туреччини вважає,що зараз Україна і рф як ніколи готові до миру.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що можлива угода між Україною і рф може забезпечити мир у регіоні на 50-70 років.

Про це він заявив в інтерв'ю для Welt am Sonntag.

За словами Фідана, мирний договір має містити зобов'язання про ненапад "один на одного за жодних обставин".

"Якщо вдасться домовитися, це може призвести до 50, 60, 70 років миру в регіоні. Можливо, навіть більше", - вважає міністр.

Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в рф, а навпаки, кожна зі сторін продовжить готуватися до різних сценаріїв, включно з НАТО.

"Час покаже, наскільки можна буде зберегти мир. Але й росія страждає економічно та соціально і виграла б від угоди", - сказав Фідан.

Також він вважає, зараз Україна і рф як ніколи готові до миру, оскільки "побачили масштаби людських страждань і руйнувань та усвідомили власні обмеження".

За словами Фідана, глава кремля владімір путін готовий погодитися на зупинку вогню і досягти мирної угоди, але за певних умов.

"Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також приносить росії дуже високі витрати", - резюмував глава міністерства.

30 листопада в Маямі завершилися переговори делегацій України та США щодо розробки мирного плану. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав зустріч продуктивною та успішною, зазначивши, що сторони досягли "суттєвого поступу" та продовжать консультації для узгодження спільного рамкового рішення. Терміни завершення цього процесу поки не оголошують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.

"Я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", - сказав Трамп, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.

Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.