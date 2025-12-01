Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туреччина оціннила перспективи домовленостей України та рф

01 грудня 2025, 14:36
Туреччина оціннила перспективи домовленостей України та рф
Фото: unian.ua
Глава МЗС Туреччини вважає,що зараз Україна і рф як ніколи готові до миру.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що можлива угода між Україною і рф може забезпечити мир у регіоні на 50-70 років.

Про це він заявив в інтерв'ю для Welt am Sonntag.

За словами Фідана, мирний договір має містити зобов'язання про ненапад "один на одного за жодних обставин".

"Якщо вдасться домовитися, це може призвести до 50, 60, 70 років миру в регіоні. Можливо, навіть більше", - вважає міністр.

Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в рф, а навпаки, кожна зі сторін продовжить готуватися до різних сценаріїв, включно з НАТО.

"Час покаже, наскільки можна буде зберегти мир. Але й росія страждає економічно та соціально і виграла б від угоди", - сказав Фідан.

Також він вважає, зараз Україна і рф як ніколи готові до миру, оскільки "побачили масштаби людських страждань і руйнувань та усвідомили власні обмеження".

За словами Фідана, глава кремля владімір путін готовий погодитися на зупинку вогню і досягти мирної угоди, але за певних умов.

"Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також приносить росії дуже високі витрати", - резюмував глава міністерства.

30 листопада в Маямі завершилися переговори делегацій України та США щодо розробки мирного плану. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав зустріч продуктивною та успішною, зазначивши, що сторони досягли "суттєвого поступу" та продовжать консультації для узгодження спільного рамкового рішення. Терміни завершення цього процесу поки не оголошують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.

"Я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", - сказав Трамп, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.

Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.

війнаТуреччинамирний план

Останні матеріали

Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється