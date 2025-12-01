Частина питань щодо "мирного плану" Трампа залишилася невирішеною — WSJ

Переговори делегацій США та України тривали понад 4 години.

У неділю, 30 листопада, у Флориді відбулася чергова зустріч делегацій України та США, щоб доопрацювати мирний план Трампа. Однак низка питань залишилися так і невирішеними.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами американського чиновника, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між рф і Україною. При цьому щонайменше одне питання залишилося так і невирішеним.

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питання про те, чи продовжить кремль вимагати міжнародного визнання "окупованих територій", - пише видання.

Як зазначає WSJ, переговори делегацій США та України тривали понад 4 години. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що їм вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Джерело WSJ розповіло, що після недільних переговорів, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер полетять сьогодні до росії для продовження переговорів.

Сам лідер США в неділю заявив, що Віткофф, імовірно, зустрінеться з очільником кремля владіміром путіним наступного тижня (з огляду на понеділок - уже цього).

30 листопада в Маямі завершилися переговори делегацій України та США щодо розробки мирного плану. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав зустріч продуктивною та успішною, зазначивши, що сторони досягли "суттєвого поступу" та продовжать консультації для узгодження спільного рамкового рішення. Терміни завершення цього процесу поки не оголошують.

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.

"Я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", - сказав Трамп, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.

Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.