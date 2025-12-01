Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Віткофф сьогодні прямує до москви говорити з путіним — CNN

01 грудня 2025, 08:08
Віткофф сьогодні прямує до москви говорити з путіним — CNN
джерело DR
Під час зустрічі з українською делегацією представники США говорили, що "досить добре розуміють позицію" росії.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у понеділок, 1 грудня, поїде до москви на переговори з російським диктатором Владіміром Путіним щодо можливого припинення війни проти України.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського посадовця.

Поїздка Віткоффа відбудеться після зустрічі з українською делегацією у Флориді, де також були присутні держсекретар США Марко Рубіо та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Кушнер раніше брав участь у підготовці мирних домовленостей між Ізраїлем та Хамас.

Після консультацій з українською стороною Рубіо заявив, що вже досягнуто певного прогресу, але попереду ще багато роботи. За його словами, американська адміністрація мала "різний рівень контакту з російською стороною" і нині "достатньо добре" розуміє її позицію.

Наразі невідомо, чи супроводжуватиме Кушнер спецпредставника під час поїздки до кремля. Напередодні Дональд Трамп припустив, що його зять може приєднатися до місії. 26 листопада Трамп заявив, що поїздка Віткоффа до москви відбудеться "наступного тижня", але дати не уточнив.

Раніше Bloomberg опублікував стенограму розмови між Віткоффом і помічником путіна Юрієм Ушаковим, під час якої спецпредставник США фактично радив російській стороні, як краще представити Трампу свої пропозиції щодо України.

30 листопада в Маямі завершилися переговори делегацій України та США щодо розробки мирного плану. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав зустріч продуктивною та успішною, зазначивши, що сторони досягли "суттєвого поступу" та продовжать консультації для узгодження спільного рамкового рішення. Терміни завершення цього процесу поки не оголошують.

РосіяСШАпереговоримирний планРустем УмєровСтів Віткофф

Останні матеріали

Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється