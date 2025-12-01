Віткофф сьогодні прямує до москви говорити з путіним — CNN

Під час зустрічі з українською делегацією представники США говорили, що "досить добре розуміють позицію" росії.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у понеділок, 1 грудня, поїде до москви на переговори з російським диктатором Владіміром Путіним щодо можливого припинення війни проти України.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського посадовця.

Поїздка Віткоффа відбудеться після зустрічі з українською делегацією у Флориді, де також були присутні держсекретар США Марко Рубіо та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Кушнер раніше брав участь у підготовці мирних домовленостей між Ізраїлем та Хамас.

Після консультацій з українською стороною Рубіо заявив, що вже досягнуто певного прогресу, але попереду ще багато роботи. За його словами, американська адміністрація мала "різний рівень контакту з російською стороною" і нині "достатньо добре" розуміє її позицію.

Наразі невідомо, чи супроводжуватиме Кушнер спецпредставника під час поїздки до кремля. Напередодні Дональд Трамп припустив, що його зять може приєднатися до місії. 26 листопада Трамп заявив, що поїздка Віткоффа до москви відбудеться "наступного тижня", але дати не уточнив.

Раніше Bloomberg опублікував стенограму розмови між Віткоффом і помічником путіна Юрієм Ушаковим, під час якої спецпредставник США фактично радив російській стороні, як краще представити Трампу свої пропозиції щодо України.

30 листопада в Маямі завершилися переговори делегацій України та США щодо розробки мирного плану. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав зустріч продуктивною та успішною, зазначивши, що сторони досягли "суттєвого поступу" та продовжать консультації для узгодження спільного рамкового рішення. Терміни завершення цього процесу поки не оголошують.