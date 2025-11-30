Мирні переговори мають забезпечити Україні суверенність і процвітання – Рубіо
30 листопада 2025, 18:14
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Домовленості мають створити підґрунтя для економічного ривка нашої держави, вважає держсекретар США.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирні переговори між американськими та українськими представниками мають створити умови, за яких Україна залишиться "суверенною, незалежною й процвітаючою".
Про це він сказав у Флориді, де відбуваються перемовини щодо мирного плану, пише Sky News.
Рубіо наголосив, що очікує від зустрічі "помітного поступу" у виробленні домовленостей, які дозволять завершити війну на умовах, що гарантують Україні безпеку і стабільність.
За його словами, мова йде не лише про припинення бойових дій.
"Це не просто про завершення війни. Це про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав американський держсекретар.
Він також підкреслив, що досягнуті домовленості мають створити підґрунтя для економічного ривка України: "Не просто відбудувати країну, а увійти в епоху надзвичайного економічного прогресу".
Рубіо додав, що США розраховують на "ще більший прогрес" уже сьогодні й на вироблення дорожньої карти, яка дозволить Україні зберегти суверенітет і розвиватися після завершення війни.