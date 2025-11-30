Мирні переговори мають забезпечити Україні суверенність і процвітання – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирні переговори між американськими та українськими представниками мають створити умови, за яких Україна залишиться "суверенною, незалежною й процвітаючою".

Рубіо наголосив, що очікує від зустрічі "помітного поступу" у виробленні домовленостей, які дозволять завершити війну на умовах, що гарантують Україні безпеку і стабільність.

За його словами, мова йде не лише про припинення бойових дій.

"Це не просто про завершення війни. Це про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав американський держсекретар.

Він також підкреслив, що досягнуті домовленості мають створити підґрунтя для економічного ривка України: "Не просто відбудувати країну, а увійти в епоху надзвичайного економічного прогресу".

Рубіо додав, що США розраховують на "ще більший прогрес" уже сьогодні й на вироблення дорожньої карти, яка дозволить Україні зберегти суверенітет і розвиватися після завершення війни.