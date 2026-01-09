Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мелоні заявила, що не вірить у військову операцію США щодо Гренландії

09 січня 2026, 14:34
Мелоні заявила, що не вірить у військову операцію США щодо Гренландії
Італійська прем’єрка підкреслила, що Гренландія має стати пріоритетом для НАТО.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що все ще не вірить у те, що США почнуть військову операцію з метою захоплення Гренландії.

Відповідаючи на запитання про це під час щорічної пресконференції, Мелоні також підкреслила, що вона чітко дала зрозуміти, що не підтримає жодних таких кроків і вважає, що це "не буде в інтересах нікого, навіть США".

Про це інформує The Guardian.

Вона стверджує, що адміністрація Трампа хоче використати свої "дуже наполегливі методи", щоб "привернути увагу" до питання стратегічного значення та безпеки північних регіонів.

"Я як і раніше вважаю, що США хочуть донести, що не будуть терпіти надмірного втручання з боку інших іноземних суб'єктів", — сказала вона.

Вона додала, що Гренландія повинна бути визнана пріоритетним регіоном для НАТО, де слід провести "серйозну дискусію" щодо способів її захисту та "послаблення тиску" з цього питання.

Коли її трохи детальніше запитали, вона додала, що "наслідки" будь-якого потенційного військового кроку США щодо Гренландії "очевидні для всіх", тому вона не вважає їх "реалістичними".

Водночас вона наголосила, що європейці повинні показати, що сприймають попередження США про важливість регіону серйозно, і робити більше для забезпечення безпеки в Арктиці, зокрема шляхом "серйозної та значної присутності" сил НАТО.

